波羅的海局勢升溫 愛沙尼亞嗆俄：願部署掛載核彈的英國F-35戰機

圖為英國皇家空軍的F-35A戰機。愛沙尼亞國防部長表示，該國已準備好接納這款具備核武能力的第五代戰機進駐，以反制俄羅斯日益升高的威脅。（圖：英國國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯戰機上週侵犯其領空後，北約東翼的緊張局勢急劇升溫。根據英國《每日電訊報》報導，愛沙尼亞國防部長佩夫庫爾（Hanno Pevkur）22日驚人表態，稱該國已準備好在其境內，部署能攜帶核彈的英國F-35A戰機。

這起爭議的導火線，是3架俄羅斯MiG-31戰機上週侵入愛沙尼亞領空，並在北約領土內停留長達12分鐘。此舉已促使北約啟動第四條款磋商，並引發盟國內部對於應如何應對的激烈辯論。捷克總統帕維爾（Petr Pavel）等人呼籲，應立即擊落任何入侵的俄國飛行器，但其他國家則主張採取更謹慎的態度。



波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，雖然波蘭會擊落飛越其領土的飛行物，但在模糊情況下，「你真的需要三思」。愛沙尼亞防長佩夫庫爾也認為，北約的反應應是「相稱的」，並「依個案」決定。

在被《每日電訊報》問及，是否願意接納英國未來將採購、具備核武能力的F-35A戰機時，佩夫庫爾直言：「盟友的門永遠是開的。」然而，此一提議極具爭議性。F-35A戰機由美國製造，其搭載的B61戰術核彈也由華府控制，任何核打擊都需經美國批准。



一名英國軍方消息人士便警告，在前線的愛沙尼亞部署此類戰略武器並無必要，稱F-35A「會起到煽動者的作用，而非威懾者」，且在俄羅斯發動第一擊的情況下，將處於「高度風險」。

俄羅斯全盤否認 反控西方「無端挑釁」

對於侵犯領空的指控，莫斯科方面則矢口否認。俄羅斯國防部堅稱，其三架MiG-31戰機的飛行「嚴格遵守空域使用國際法規定，沒有進入他國國界」。克里姆林宮更反控西方的指控是「毫無根據的挑釁」。



然而，佩夫庫爾表示，愛沙尼亞擁有雷達訊號、照片及「所有跡象」能證明俄機入侵，並稱愛沙尼亞曾多次透過無線電要求俄機改變航向但未獲理會，形容此次事件是「前所未有的」。

