老兵不死！ 美軍再簽約採購經典「拖式」反裝甲飛彈 2028年前到位

美軍將斥資逾82億新台幣增產的拖式二B型（TOW-2B）反裝甲飛彈（見圖）。其具備攻擊戰車頂部裝甲的「攻頂」能力，並在烏克蘭戰場上證明是高效的「戰車殺手」。（圖取自公開來源）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國五角大廈22日透過官網正式宣布，陸軍與國防巨擘雷神公司（Raytheon）簽訂一紙價值逾2.71億美元（約新台幣82億元）的合約，將持續量產在烏克蘭戰場上證明效果卓越的拖式（TOW）反裝甲飛彈。此舉被視為美軍汲取實戰經驗，強化其地面部隊反裝甲戰力的重要部署。

美軍現役的M966悍馬自走反戰車系統（見圖），是拖式（TOW）飛彈的重要搭載平台之一。（圖：美國陸軍）

美軍這份新訂單涵蓋了飛彈系統的全面生產，合約預計將於2028年2月29日前執行完畢。

請繼續往下閱讀...

拖式飛彈是美軍現役裝備中，極為泛用的反裝甲武器系統，可搭載於M966悍馬（HMMWV）越野車衍生的自走反戰車系統上，也可整合在史崔克（Stryker）八輪甲車上。此外，美國陸軍的步兵單位，也大量採用其可攜式版本（TOW-2 ATGM），是美軍地面部隊不可或缺的反裝甲火力支柱。

值得注意的是，拖式飛彈系統也是美國對烏克蘭軍援計畫中的重要項目，在抵禦俄羅斯裝甲部隊大規模進犯的過程中，烏克蘭國防軍廣泛使用這款武器，並成功在戰場上摧毀大量俄軍戰車與裝甲車輛，證明了其作為「戰車殺手」的可靠性與致命性，也讓這款老牌武器的戰略價值再度受到高度肯定。

本次合約生產的拖式二B型（TOW-2B），是經過現代化升級的版本。其最大的技術亮點，是具備了攻擊目標頂部裝甲的「攻頂」能力，能更有效地摧毀戰車最脆弱的部分。此外，TOW-2B改用無線導引，取代了早期型號必須拖著一條細長銅線的設計，大幅提升了作戰時的靈活性與飛彈性能。

雷神公司早在2006年便與美國陸軍簽訂了首份TOW-2B版本的合約。如今在俄烏戰爭後再度獲得大單，顯示在現代化戰爭中，成本效益高且經過實戰驗證的可靠武器，其戰略重要性依然無法被取代。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法