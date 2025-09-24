陸軍首批38輛M1A2T戰力成型 下月底擇期成軍

國防部在2025年台北航太國防展期間，安排一輛M1A2T戰車進駐展場。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍對美採購108輛M1A2T戰車，現已有80輛抵台，根據軍方規劃，由於去年12月抵台的38輛戰車，經過了換裝訓練、實彈射擊後，現已具備戰力，因此將於下（10）月底在584旅擇期成軍。至於最後一批28輛戰車，預計在明年第一季抵台。

根據軍方規劃，首批38輛M1A2T於去年12月抵台，隨即投入換裝訓練，第二批42輛則於今年7月返國，最後一批28輛預計在明年第一季抵達。首批戰車在經過完整的換裝訓練、實彈射擊訓練後，已具備完整戰力，第二批戰車的換裝訓練也在進行當中。而國軍在上周舉辦的台北航太國防展中，也特別展示一輛M1A2T戰車，對外展現戰力。



國軍計畫，108輛M1A2T戰車除了留10輛部署於裝訓部，也將提供一個連給269旅操作，其餘供584旅全旅換裝。

陸軍一輛M1A2T戰車今年7月公開進行實彈射擊訓練。（資料照）

為展示訓練成效，陸軍於今年7月10日公開M1A2T戰車實彈射擊成果，共計4輛M1A2T戰車分成兩組，在射擊場流暢行進、排成陣勢，並以動態、靜態方式朝標靶射擊，當天一共射擊19發砲彈，全數命中目標。

陸軍六軍團584旅旅士官督導長陳威志當天表示，M1A2T戰車不僅在火力、機動力、生存能力與戰場管理系統上，均有跨世代的提升，更象徵我國陸軍在防衛作戰能力上的躍進。該旅官兵以務實的訓練態度建構不對稱戰力，朝「防衛固守、重層嚇阻」方向整備，展現實戰化精神。

