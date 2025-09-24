委內瑞拉嗆聲！Su-30MK2掛載「航艦殺手」飛彈 威懾加勒比海美軍

圖為委內瑞拉空軍Su-30MK2戰機，翼下掛載的正是Kh-31「航艦殺手」超音速反艦飛彈（右上嵌入圖）。委內瑞拉藉此展示其「防區外打擊」能力，向加勒比海的美軍艦隊發出警告。（圖：委內瑞拉空軍/X@ww3mediaa）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，委內瑞拉國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）證實，為反制美國在加勒比海的軍事集結，該國已在「主權加勒比200」（Sovereign Caribbean 200）演習中，部署了掛載Kh-31「航艦殺手」超音速反艦飛彈的Su-30MK2戰鬥機，向美國海軍發出直接威脅。

這場在拉奧奇拉島（La Orchila island）舉行的演習，集結了超過2500名人員、12艘海軍艦艇與22架飛機，其核心便是展示俄製Su-30MK2戰機的打擊能力。委內瑞拉堅稱，此舉是為直接回應美國海軍在加勒比海南部的大規模集結。華府雖稱其部署三艘伯克級驅逐艦、一艘巡洋艦、一艘兩棲突擊艦與一艘核動力潛艦，是為執行「反毒品行動」，但卡拉卡斯（Caracas）方面則認定，這是意圖對委國施壓的軍事行動。

此次對峙的背景，是雙方近期急劇升高的緊張關係。美國於9月2日空襲了一艘據稱與黑幫有關的船隻，造成11人死亡，後續的打擊行動又造成數人喪生，卡拉卡斯當局譴責此為對其主權的侵犯。美國總統川普更已發出警告，稱任何以具威脅性方式，靠近美國軍艦的委內瑞拉飛機，都可能被擊落。正是在此背景下，委內瑞拉選擇高調展示其「防區外威脅」（standoff threat）能力。

俄系戰機性能解析 專家質疑威懾成效

委內瑞拉的Su-30MK2戰機，是俄羅斯Su-27「側衛」（Flanker）家族的改良型，作戰半徑約3000公里，可掛載重達8000公斤的彈藥。其搭配的Kh-31（北約代號：AS-17「氪」）是蘇聯時期開發的超音速飛彈，反艦型號（Kh-31A）射程可達110公里，能以超過3馬赫的速度進行末端突防。



然而，專家分析指出，儘管這套組合具備一定威脅，但面對美軍由神盾（Aegis）戰鬥系統、F-35戰機與各式先進防空飛彈構成的「多層次網路化防禦」，單獨或小規模的Kh-31攻擊，成功穿透的門檻極高。

