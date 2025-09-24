中國、北韓威脅不斷 日海保廳明年擬增購4架MQ-9B無人機

日本海上保安廳2026財年預算書揭示為應對周邊海域非法捕撈，以及中國、北韓威脅，該廳計畫增購大型巡邏船，以及4架MQ-9B無人機，加強海域監視能量。（擷自日本海上保安廳令和8年預算概要書）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕隨著中國在西太平洋的軍事行動加劇，其軍機、艦動態不只衝擊台海，也讓東亞鄰國升起戒心；對此，日本防衛省近年除加強西南諸島的防衛部署，海上保安廳也配合巡邏、前駐無人機等措施，加強應對海上不法滋擾。根據明（2025）年預算規劃，該廳有意再增購4架MQ-9B無人機，若順利成案，日海保廳的同型機隊三年後將達9架規模。

日本海上保安廳（JCG）上（8）月公布的《令和8年預算概要書》顯示，考量俄烏戰爭、中東衝突等國際情勢，加上周邊海域非法捕撈頻繁，以及中國海警船、北韓彈道飛彈試射等區域威脅，該廳明年將藉由引進巡邏船、無人機、加強人員訓練等方式，全面提升海上巡邏及執法能力；其中，除規劃增購2艘大型巡邏船、1架中型噴射機等載台、設施，也計畫引進4架「無人航空器」來達成目標。

值得一提的是，雖然海保廳的明年度預算未揭露預計採購的確切機型，但當中引用的機種圖片，正是現役的MQ-9B型機；另據書中採購期程表得知，該機在2022年、2023年分別採購3架及2架，明（2026）年起增購4架無人機後，到2028年底，該機隊規模將達9架之多。

日海保廳規劃2026年起增購4架MQ-9B無人機，若該案成立，搭配先前已下訂的5架同型機，2028年的機隊規模將達9架之譜。（擷自日本海上保安廳令和8年預算概要書）

MQ-9B無人機搭載高效能海搜雷達、紅外線光電（EO/IR）感測器，具備全天候的廣域情監偵能力，能持續識別、追蹤並定位中共海警船，藉由影像情資即時回傳，加強指揮中心分析動態和潛在意圖，提升決策效率。

軍聞媒體「Naval News」報導指出，日本海保廳現有3架MQ-9B型機，採「先租後買」方式籌獲，後又增購2架同型機，預計明（2026）年3月交機。該機至今已在該國境內多處有部署、操作紀錄，包含日本海自的八戶基地（Hachinohe Airfield），以及目前進駐的北九州機場（Kitakyushu Airport）等，持續提升海上監偵任務所需。

