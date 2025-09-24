自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

伊朗官宣ICBM能打全美！被抓包「詭異軌跡」露餡 專家：恐試射失敗

2025/09/24 14:51

伊朗境內拍攝到的洲際彈道飛彈試射照片。（擷取自影片）伊朗境內拍攝到的洲際彈道飛彈試射照片。（擷取自影片）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗近日高調宣布，已成功完成其首枚洲際彈道飛彈（ICBM）的試射，其射程足以打擊美國本土任何一個角落。然而，根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》分析，網路流傳的發射影像卻出現了極不尋常的詭異軌跡，讓外界對這場「完美成功」的官宣，打上了一個巨大的問號。

根據伊朗國會議員Mohsen Zangeneh在國營電視台上的宣布，此次試射的是伊朗第一枚洲際彈道飛彈。外界普遍認為，這就是伊朗在今年八月曾披露的「霍拉姆沙赫爾-5」（Khorramshahr-5）型飛彈。根據伊方公布的數據，該飛彈性能驚人，射程高達1萬2000公里，足以從伊朗本土覆蓋美國全境；其飛行速度更高達16馬赫（約每秒5.4公里），並可搭載一枚重達2噸的彈頭。

儘管官方宣傳聲勢浩大，但專家卻從網路上流傳的發射影片中看出了破綻。分析指出，飛彈升空後，其長長的引擎尾焰後方，竟出現了數個不尋常的「斑點」，顯示引擎可能並非平穩燃燒，而是以「脈衝模式」斷續運作。更關鍵的是，影像中完全看不到飛彈在高層大氣中因空氣稀薄、尾焰壓力大於外界壓力而產生的擴散效應，這強烈暗示，飛彈可能根本沒有飛到洲際飛彈應有的高度。

《Defense Express》的報導分析，無論這次試射究竟是成功、失敗，還是另有所圖，其背後的戰略意涵都極其清晰。分析指出，使用如此昂貴且難以大量製造的洲際飛彈，去投射一枚僅2噸重的傳統彈頭，並不符合成本效益。因此，「霍拉姆沙赫爾-5」更應被視為一個核武的運載工具。

報導提及，伊朗在經歷了六月的「12日戰爭」中，美軍B-2轟炸機對其本土的打擊後，其國家戰略似乎已從威懾以色列與區域美軍基地，轉向尋求能直接打擊並威懾美國本土的終極王牌。

