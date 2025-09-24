俄無人機頻闖空域！立陶宛緊急修法 授權軍方「擊落」入侵機

圖為烏克蘭境內一架墜毀的無人機，其外型與導致立陶宛修法的俄製「非洲菊」（Gerbera）無人機設計相似。該型無人機據稱與俄羅斯廣泛使用的伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）無人機設計相似，但性能和用途可能更廣泛。（圖取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕因應俄羅斯無人機近期頻頻侵擾領空，甚至有兩架俄製無人機墜毀境內，據《路透》報導，北約（NATO）成員國立陶宛國會23日以特別緊急程序，通過一項關鍵的法律修正案。此法將賦予立陶宛軍方更廣泛且迅速的反制權限，允許軍方在發現無人機侵犯領空時，可動用軍事力量予以擊落，新法預計將於10月生效。

此次修法源於立陶宛近期接連發生的兩起無人機入侵事件。今年7月初，一架來自白俄羅斯的俄製「非洲菊」（Gerbera）無人機越境後墜毀；隨後7月底，另一架同型無人機攜帶爆裂物，竟在飛越首都維爾紐斯後墜落在內陸軍事訓練場。

這些事件凸顯舊法不足，立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）便表示，過去的「法律和程序並未適應當前威脅」。舊法僅限無人機武裝或構成即時威脅方能反制；新法則擴大軍方權限，針對違反禁飛或受限空域規定的無人機，皆可動用武力。

薩卡利埃內強調，立法核心目的在於建立「能即刻反應的機制」，讓軍方在必要時能「反應速度如閃電」。立陶宛此舉亦與北約對俄羅斯日益強硬的立場相互呼應。北約23日聲明，將對莫斯科「日益不負責任的行為模式」與頻繁侵犯成員國領空，使用「所有必要的軍事和非軍事工具」進行自衛。

為保障軍方行動時民航安全，新法設立嚴謹配套。受限空域僅在實際需要時啟用，由空中交通管理機構依軍隊總司令請求執行，並在啟用前至少10分鐘通知飛行員撤離。此外，自2026年5月1日起，所有在未受管制空域飛行的航空器，都必須配備無線電通訊設備與應答機，以確保警告能迅速傳遞。

報導指出，此修法體現立陶宛在面對區域威脅的果斷應變。防長薩卡利埃內強調，新法將建立「能即刻反應的機制」，大幅強化北約東翼的空防韌性與應變能力。

