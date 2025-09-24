自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

烏東最後堡壘危急！俄軍改採滲透戰包圍 烏軍兵疲、管理亂恐難抵擋

2025/09/24 16:05

一名婦女在烏克蘭頓內茨克地區斯拉夫揚斯克（Sloviansk）的中央廣場上，看著陣亡將士的肖像牆流淚。持續逾3年的戰爭，已讓烏克蘭的兵力面臨嚴重耗損。（美聯社）一名婦女在烏克蘭頓內茨克地區斯拉夫揚斯克（Sloviansk）的中央廣場上，看著陣亡將士的肖像牆流淚。持續逾3年的戰爭，已讓烏克蘭的兵力面臨嚴重耗損。（美聯社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著與俄羅斯持續逾3年的戰爭進入秋季，烏克蘭武裝部隊正迎來另一場嚴峻考驗。根據《美聯社》報導，俄羅斯正加緊其軍事行動，意圖奪取烏克蘭東部工業心臟頓內茨克地區，而烏軍則因兵力、補給短缺與指揮混亂，在抵禦莫斯科的無情壓力時，面臨日益沉重的困難。

目前俄羅斯已控制頓內茨克地區約70%領土，烏軍被迫退守至由4座城市構成的「要塞帶」（fortress belt）。駐守在要塞帶北端的烏軍第63旅上校尤爾丘克（Pavlo Yurchuk）指出，在經歷了巴赫姆特（Bakhmut）等城市「絞肉機」戰役的慘重損失後，俄軍已學會記取教訓，不再進行代價高昂的城市強攻。取而代之的，是更致命的側翼滲透與遠程打擊。

他描述，俄軍派遣小股部隊穿插於烏軍防線間隙，並大量使用無人機與滑翔炸彈，意圖在避免正面交戰的情況下，包圍並削弱烏軍據點。

在俄羅斯不惜人命代價換取戰術進展的同時，烏克蘭卻面臨著部隊短缺的殘酷現實。烏克蘭最大軍事援助基金會「活著回來」（Come Back Alive）的主任赫穆特（Taras Chmut）直言，烏軍的問題不僅是缺兵，更是指揮效率低下、訓練與管理不善等「系統性缺陷」。他表示，某些旅在帳面名單上有數千名士兵，但實際能投入戰鬥的僅有數百人，他將此歸咎於無法承認也無法修復的管理混亂。

專家悲觀警告：就算拿下頓內茨克 俄羅斯也絕不會停手

赫穆特與其他專家警告，若不進行更廣泛的改革，目前的應對措施都只是暫時的權宜之計。英國皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）的陸戰研究員雷諾茲（Nick Reynolds）便提出了最令人警醒的觀點，他認為，要塞帶的陷落不僅將引發人道與經濟災難，更重要的是，沒有任何跡象顯示俄羅斯會就此罷手。

