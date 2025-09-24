美國空軍展開NGAL計畫 預計2040年取代C-5、C-17運輸機

圖為美國空軍的C-5M（左）、C-17A（右）重型運輸機。這兩機至今已服役逾30年，有鑑於已無產能，美空軍未來計畫啟動NGAL的新一代運輸機計畫，全面取代現役機隊。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕為滿足全球範圍內的戰略投射能力，美國空軍的空中運輸能量橫跨各量級載台，包含C-130、C-5和C-17等運輸機；但除了前者有更新的C-130J問世外，後兩者在上世紀末量產完畢後便服役至今，有鑑於這兩支機隊在未來20年內會走向屆壽，美空軍將領近日透露，有意展開「新世代空運平台」的研發計劃，目標在2040年中期正式接班。

軍聞媒體《戰區》（The War Zone）23日報導，美國空軍空運司令部指揮官拉蒙塔聶上將（Gen. John Lamontagne）在本周的「航太暨資訊會談」（Air, Space and Cyber Conference）表示，美空軍今年（FY2025）尚有222架C-17A、52架C-5M運輸機服役中；前者可短場起降、後者能載大型特殊貨物，但未來將以「新世代空運平台」統一取代。

一架準備著陸到英國費爾福德空軍基地的美國空軍C-5M重型運輸機。（美軍DVIDS網站）

報導指出，C-5「銀河」運輸機自1980年代起服役，C-17A「全球霸王」自1995年服役起也滿30年，但兩機目前皆已停產，沒有重啟生產的可能，因此，「新世代空運平台」（Next Generation Airlift）計畫就是考量兩機將在可見的未來屆壽後，所推出的全新方案。

此外，機齡較年輕的C-17型機，先前傳出波音有意重啟產線，但拉蒙塔聶在座談中親自闢謠，宣稱「沒有這個規畫」。

隸屬美國空軍後備指揮部的C-17A運輸機，隸屬第445空運聯隊（445th Airlift Wing）。（美軍DVIDS網站）

該計畫要研製的新一代運輸機，除要具備更高速度與機動性，也要能在高威脅環境下飛行，抵禦長程飛彈、無人機等空中威脅，更必須滿足快速補給、改裝要求，提升整體存活性。報導寫道，儘管全案仍在早期的「能力基礎評估」（Capability-Based Assessment）階段，但仍力求在2040年代逐步汰換現有的C-5、C-17兩款運輸機。

