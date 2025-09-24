中國海軍秘密測試全球最大無人潛艦 南海局勢再掀波瀾

中國海軍正在南海海南島附近，秘密測試2艘前所未見的巨型無人潛航載具（UUV）。圖為中國在今年「九三閱兵」中公開展示的一款大型、察打一體的無人潛航器HSU100，長度約為20公尺，直徑約2.5公尺。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國「海軍新聞」（Naval News）網站24日報導，中國人民解放軍海軍（PLAN）正在南海海南島附近，秘密測試2艘前所未見的巨型無人潛航載具（UUV）。這些潛艦長達40至42公尺，體積與傳統潛艦相當，遠超目前美國「虎鯊」（Orca）極大型無人潛航器（XLUUV）等西方同類系統，被外界暫稱為「XXLUUV」（超大型無人潛艦）。

衛星情資顯示，這2艘潛艦目前部署於海南島西部港門港（Gangmen Harbour），鄰近三亞榆林基地（核潛艦與航艦基地）。與一般港口吊裝方式不同，中國採取隱密性更強的「浮動船塢」方案，將潛艦安置其中，直接航行至外海進行釋放與回收，既避免干擾港口運作，也降低遭偵察的風險。

其中一座浮動船塢「專用浮船塢001」由中船廣西造船廠建造，於2024年交付，2025年初便已投入這批無人潛艦的測試與運作。相關設計與美國當年在冷戰時期秘密研發的匿蹤技術實驗艦「海影號」（Sea Shadow）的手法有異曲同工之妙，充分展現戰術保密意圖。

從外型觀察，這些潛艦未見傳統潛望鏡塔，線條簡潔，尾部採X型舵設計，以提升匿蹤與操控能力。推測由隸屬中國船舶重工集團（CSSC）的第705研究所主導研製，該單位長期專注於魚雷與水下作戰平台的研發。

動力系統雖尚未確定，但普遍推測可能採柴油發電機搭配大容量鋰電池。由於無特殊燃料補給設施跡象，初步排除採用「絕氣推進系統」（AIP）。

巨大的艦體意味著其搭載能力驚人。與一般傳統潛艦能裝備8枚重型魚雷相比，無需留設人員空間的無人設計，或能攜帶更多武器與感測模組。再加上大型聲納與先進人工智慧（AI）輔助判斷，這些潛艦可能兼具偵察、佈雷、乃至直接攻擊等多樣戰術功能。

西方國家對無人潛艦的分類多停留於「XLUUV」（極大型無人潛航器）。然而，中國這批潛艦的體積已達歐洲現有XLUUV的10至20倍，專家建議創立全新級別「XXLUUV」，以反映其戰略潛力。這些潛艦已不再只是「任務平台」，而更接近無人版的真正潛艦。

報導稱，中國此次同時建造2艘超大型無人潛艦並展開海試，顯示其部署進度與研發速度遠超外界預期，更可能掀起新一輪全球水下軍備競賽，意味著未來水下戰爭可能出現「有人潛艦領導、無人艦隊支援」的新模式，使南海成為無人潛艦角力的最前線。

