俄參議員曝「侵烏前線陷僵局」 戰勝需付出巨大代價

〔即時新聞／綜合報導〕曾參與入侵烏克蘭行動的俄羅斯參議員羅戈津（Dmitry Rogozin）近期在一篇採訪中表示，由於俄烏兩軍在裝備、訓練程度與士氣等條件上大致平等，前線已陷入僵局，雖然他相信俄國會獲得最後的勝利，但也將為此付出巨大代價。

《路透》報導，羅戈津在一篇公布於社群平台VKontakte的訪談中向俄國媒體筆記本（Bloknot）指出，俄軍「正付出龐大的代價，以巨大的困難推動前線」，他又說：「儘管如此我們還是在推進，但我們的壓力確實存在。勝利會屬於我們，問題在於要付出甚麼代價，而這個代價會非常高昂。」

羅戈津在訪談中還表示，俄軍在烏克蘭的進攻「很艱難」，因為由3到4名中年人組成的突擊隊首先已被護甲與武器的重量壓得喘不過氣，戰場四周又有地雷環繞，無人機在空中也虎視眈眈。

羅戈津說：「不可能從椅子上站起身，更不用說去到某個地方發動攻擊。」他補充說，任何被帶到烏俄部隊接觸線20公里內的軍事裝備，皆會被燒毀。

羅戈津接著描述他在特捷普諾吉爾西克（Stepnohirsk）俄軍指揮站透過無人機看到的戰場景象，「只有光禿禿的原野，沒有林帶，有一隻野兔出現，我可以看到牠」、「這怎麼可能移動然後通過？而且所有裝備都會被炸飛，因為道路都被我們還有他們埋設了地雷」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）週三表示，俄軍緩慢推進是出於戰術考量。美國總統川普週二表示，俄羅斯在烏克蘭的戰鬥「毫無目的」。

