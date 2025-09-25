川普對烏戰態度丕變 CNN：旨在對俄羅斯加強施壓

美國官員指出，美國總統川普（右）對烏克蘭戰爭立場的突然轉變，肇因於他對俄羅斯總統普廷（左）的新一輪挫折感，目的是對莫斯科施加更多壓力，促使俄方回到談判桌前。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國官員指出，美國總統川普對烏克蘭戰爭立場的突然轉變，肇因於他對俄羅斯總統普廷的新一輪挫折感，目的是對莫斯科施加更多壓力，促使俄方回到談判桌前。

美國有線電視新聞網（CNN）24日報導，川普公開宣稱烏克蘭有可能收復全部失地，此一立場至少在目前的戰場態勢下，幾乎沒有北大西洋公約組織（NATO）領袖認同。美國官員表示，川普希望藉此啟動烏俄雙方達成和平協議的進程。

請繼續往下閱讀...

然而，川普的新立場是否能夠促成新一輪談判，仍有待觀察。川普本人及高層官員並未透露美國即將採取任何新措施，例如對俄羅斯實施更多制裁，或是向烏克蘭提供大規模軍事援助，以改變戰爭走向。

多名歐洲官員指出，川普的新立場與其說是在表達對烏克蘭的支持，不如說是企圖與戰爭保持距離。他們指出，川普23日在「真實社群」發布訊息提及的俄國經濟惡化，其實已經存在數月之久。

最近，無論是在公開還是私下場合，川普對普廷並未按照他在上月阿拉斯加峰會時所表達的意願，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談，感到更加不滿。

川普也坦承，烏克蘭戰爭比他預期的更難解決。這對於通常不願意承認錯誤的川普而言，實屬罕見。

儘管川普對戰爭責任歸屬的立場，在普廷與澤倫斯基之間擺盪，但他如今顯然感到挫折，因為他與普廷的私人關係並未在終結戰爭上帶來實質進展。

然而，除了公開表態，川普尚未採取任何可能對戰場局勢產生實質影響的行動。川普仍堅稱，新的美國對俄制裁，要等到歐洲國家停止購買俄國能源後才會啟動。

此外，川普也沒有預告任何重大的新軍事援助，而是宣傳其新機制：由北約成員國先購買美國軍備，再運送至烏克蘭使用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法