伊朗重建受損飛彈基地 「行星攪拌機」成突破關鍵

衛星影像公司行星實驗室的圖片顯示，伊朗開始重建以色列在6月為期12日的戰爭中破壞的飛彈生產基地。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕衛星影像公司行星實驗室的圖片顯示，伊朗開始重建以色列在6月為期12日的戰爭中破壞的飛彈生產基地。對此美聯社指出，伊朗可能仍缺少關鍵的行星攪拌機（planetary mixers）。

根據美聯社報導，對伊朗而言恢復飛彈計畫至關重要，因為伊朗認為與以色列的衝突可能再次爆發。伊朗防空系統在先前衝突中遭到嚴重破壞，飛彈成為伊朗極少數的軍事威懾手段之一。

專家表示，伊朗的目標是獲得行星攪拌機，尤其是在聯合國可能於本月稍後重新對伊朗實施制裁之際。這些制裁措施將禁止伊朗發展飛彈項目等活動。

行星攪拌機主要用於高黏度物質的混合，適用於化工、食品、制藥、等行業膏狀、糊狀物質的加工，行星攪拌機也可用於生產飛彈的固體燃料。行星攪拌機葉片圍繞中心點旋轉，如同行星繞著太陽運行，其攪拌效果優於其他類型設備。專家和美國官員指出，伊朗可能從中國購買這些設備，因為伊朗過去曾從中國購買飛彈燃料成分和其他零件。

詹姆斯馬丁（James Martin）非擴散研究中心研究員萊爾（Sam Lair）表示，若伊朗獲得行星攪拌機這類關鍵設備，那麼其飛彈研發基礎設施隨時可重新啟動。

值得注意的是，伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）曾聲稱，伊朗已擁有更先進的新型飛彈。納西爾扎德8月22日聲稱，與以色列為期12日的戰爭改變伊朗一些優先事項，現在伊朗專注於生產精度更高、作戰能力更強的軍事裝備。

