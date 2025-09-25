國軍協助花蓮光復救災 AAV7兩棲突擊車、CH-47SD直升機先後馳援

陸軍CH-47SD重型直升機載運特指部特五營23名官兵，深入花蓮光復鄉支援救災行動。（軍聞社）

〔記者陳治程／綜合報導〕強颱「樺加沙」近日穿越南台灣，強大的外圍環流為花東帶來強大降雨，更導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖「溢流」，挾帶大量泥沙衝入光復鄉、災情慘重；為救援受困民眾、發放物資並協助清淤，國軍派遣2戰區花防部、東指部官兵馳援，搭檔海軍陸戰隊的AAV7兩棲突擊車及進駐待命的空軍UH-60M直升機，及時展現國軍守護家園的決心。

綜合軍媒報導，在光復鄉遭遇嚴重水災後，國軍第2作戰區昨（24）日隨即派遣花防部、東指部共448名官兵，派出29輛3.5噸卡車、6部工程機具，分為5區著手街景復原，全力搶通道路、恢復交通，並配合地方政府規劃進行後續清理；然任務期間雨下不停，甚至堰塞湖再次溢堤，一度使作業受阻，但官兵仍竭力鏟除泥濘，重新疏通交通動線，解決民眾行之不便。

請繼續往下閱讀...

海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車投入光復鄉區馳援、發放物資。（軍聞社）面對厚重淤泥，國軍除派遣多部大型機具協助盡速恢復光復鄉交通，也動用近500名官兵支援清淤，展現守護家園的精神。（國防部發言人官方Facebook）

另一方面，宜蘭縣後指部也統籌轄下12個鄉鎮後備輔導中心，募集各類生活必需品運往光復糖廠，協助設立於此的前進指揮所加速賑災工作。

值得一提的是，海軍陸戰隊登陸戰車大隊的AAV7兩棲突擊車，此次也深入災區發放泡麵、乾糧及礦泉水等民生物資，運用水、陸兩棲性能和載運能量，及時援助災民；空軍第4聯隊救護隊的UH-60M「黑鷹」直升機也進駐花蓮空軍基地隨時待命，以利快速投入災區救援，協助物資發放。特指部CH-47SD直升機也率23名特指部官兵登陸災區，投入救災行動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法