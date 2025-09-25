日「鳥海號」護衛艦赴美改裝 年底前獲「戰斧」巡弋飛彈發射能力

圖為日本海上自衛隊的「鳥海號」護衛艦（DDG-176），為所屬「金剛級」的4號艦。（日本海上自衛隊官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕為應對印太局勢升溫，建構必要時所需的自衛反擊能力，日本前（2023）年底獲美同意出售400枚「戰斧」攻陸巡弋飛彈，並規劃自今（2025）年起啟動軍艦改裝；對此，日媒近日證實，海上自衛隊旗下一艘「金剛級」護衛艦現已啟航，將在短暫靠泊橫須賀後赴美進行整合，以利後續日本海上自衛隊順利搭載該彈藥，強化防衛戰力。

「日本放送協會」（NHK）22日報導，日本海上自衛隊的「鳥海號」護衛艦（DDG-176），現已駛離駐地佐世保軍港（Sasebo），期間短暫停留駐日美軍所在的橫須賀軍港後，便啟程赴美，執行「戰斧」巡弋飛彈的整合工程；報導指出，該艦為具備日本所需的「反擊能力」，因而率先赴美接受改裝、預計今年內完成並執行試射。

圖為荷蘭海軍七省級巡防艦「德．魯伊特號」（F804），今年3月於美東外海首射「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈瞬間。該國向美採購175枚同型飛彈。（荷蘭國防部官網）

「鳥海號」為海自「金剛級」護衛艦（驅逐艦）4號艦，也是日本首批採用美國海軍「神盾」作戰系統（Aegis Combat System, ACS）的大型水面艦。根據海自官方資訊，該級艦標準排水量7250噸，搭載4具燃氣渦輪主機、最大動力達10萬軸馬力，航速可達30節（約55.56公里/小時）。除搭載艦砲，該艦也配備Mk41垂發系統，並可發射標二、標三飛彈。

而在此前，美國前（2023）年11月同意售予日本多達400枚RGM-109E「戰斧」（Tomahawk）攻陸巡弋飛彈，其中第4批次（Block IV）、第5批次（Block V）各半，粗估報價23.5億美元（約新台幣705.35億元），根據日本防衛省規劃，這些武器未來除將部署至金剛級艦，也將適用於「愛宕級」、「摩耶級」另外2級神盾艦，強化長程打擊能力。

圖為2016年參與「環太平洋」（RIMPAC）聯合軍演的日本「鳥海號」護衛艦。隨著美方在2023年同意出售400枚戰斧巡弋飛彈，海自旗下水面艦也將接受改裝，使其具備長程攻陸的先進打擊能力。（美軍DVIDS網站）

日本今年度《防衛白皮書》指出，自衛隊強調建構「反擊能力」，除採購較舊型號的「戰斧」飛彈，加速自衛隊取得關鍵反擊能力；也將搭配積極研發中、射程達1000公里的「12式」反艦飛彈改良型，以及射程達數百公里的高速滑翔彈，全面提升境外作戰能量。

