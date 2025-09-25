2萬3千公里路迢迢 日空自F-15J戰機首度訪問德國空軍基地

日本空自2架F-15J戰機在歷經2萬3千公里的路途、25小時的飛行後，日前已順利抵達德國的拉格空軍基地，創下兩國空軍互訪新猷。（德國聯邦國防軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕本（9）月中自北海道千歲基地（Chitose AB）起飛、投入「大西洋之鷹」（Atlantic Eagles）睦鄰遠航任務的日本航空自衛隊F-15J機隊，繼訪問美國、加拿大與英國後，日前已順利飛抵德國，創下空自首次海外訪問的新紀錄，在國際局勢升溫的當下，藉由實際行動彰顯「歐洲—大西洋」友邦關係，共同嚇阻潛在威脅。

日本航空自衛隊官方社群24日發文證實，旗下14日自北海道千歲基地起飛的4架F-15J戰機與隨行的KC-767空中加油機等，在過境美國、加拿大，飛越大西洋抵達英國康寧斯比空軍基地（RAF Coningsby）後，現已前往德國東北部的拉格（Laage）空軍基地展開訪問。空自強調，這是旗下機隊首度登陸德國，創下兩國空軍互訪新猷。

德國空軍司令諾伊曼中將（左）、日本空自參謀長森田雄博上將（右）一同登上德軍A400M運輸機、視導任務概況，並與隨行的F-15J、颱風戰機合影。（德國聯邦國防軍官網）

德國聯邦國防軍（Bundeswehr）新聞稿則強調，這趟2萬3千公里的路途，是日本空自機隊的第一次，充分展現「歐洲—大西洋」與印太安全密不可分的關係；而在此前，德國空軍曾在2022年執行「迅捷太平洋2022」（Rapid Pacific）的印太部署，首派戰機赴日演訓，去（2024）年也派遣戰機赴日投入「太平洋天空24」（Pacific Skies 24）聯合演習。

日本航空自衛隊F-15J戰機（中）日前抵達德國，並與德國聯邦國防軍空軍的A400M運輸機（後）、颱風戰機（前）齊飛，展現日德友好與印太、歐洲的戰略結盟關係。（日本航空自衛隊官方X帳號）

德國國防部表示，拉格空軍基地鄰近波羅的海、位處北約東翼前緣，該地歐洲戰機也肩負「快速反應警戒」（QRA）重任、負責保衛德國與北約盟邦領空，因此後續可望透過聯演，驗證雙方協同能量、提升作業互通性。

