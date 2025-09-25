美新型支援艇載NMESIS登陸演訓 航程更遠驗證群島機動部署

美國陸軍與陸戰隊近日在夏威夷合作，運用新型輕型機動支援艇（MSV），搭載NMESIS系統執行兩棲登陸演訓。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍與陸戰隊近日在夏威夷合作，運用新型輕型機動支援艇（MSV），搭載「海軍／陸戰隊遠征艦隊攔截系統」（NMESIS）執行兩棲登陸演訓，藉此驗證遠征作戰投射能量。

軍聞網站「Naval News」報導，此項演訓17日在夏威夷陸戰隊基地舉行，由美國陸軍第7運輸旅以及專責應對共軍之一的第3陸戰隊濱海團（3rd MLR）主導，其想定為印太地區防衛作戰，運用新近研發的輕型機動支援艇「韋爾斯號」（MSV（L）-01），載運配備「海軍打擊飛彈」的NMESIS無人發射車、聯合輕型戰術車輛（JLTV）與中型戰術輪車，模擬執行艦岸運動與搶灘登陸，驗證在海島複雜地形環境中，如何執行快速投射與機動部署等一系列作業流程。

鑑於印太區域廣大、中共軍力擴張影響，美軍2017年啟動研發具備更優異航速、航程與載重能力的輕型機動支援艇，取代服役多年、暱稱「麥克艇」的LCM-8機械登陸艇。首艦「韋爾斯號」在2022年10月下水後，陸續完成一系列技術測試，並於近期加入第7運輸旅；本次演訓證明可克服簡易港口設施、離島海灘等地形限制，執行日常運輸與兩棲投射。

報導說，美國陸軍近期在美菲「肩並肩25」、美日「決心之龍25」聯演期間，利用船艦部署、運送機動飛彈發射車，模擬執行區域拒止作戰。美軍第8戰區支援指揮部則表示，MSV可大幅提升美軍提升印太地區的濱海機動能力。陸軍也已規劃採購更多同型艦及租賃船隻，未來將透過跨軍種聯戰合作，拓展「以陸制海」打擊與嚇阻戰力。

