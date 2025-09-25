「善的循環」進行中 三位榮民捐款見證大愛

退輔會副主委陳進廣（右四）偕會屬機構及基金會同仁，與丁江龍醫師（左四）合影，比讚致謝。（圖：退輔會提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕榮民丶榮眷捐款照顧榮民遺孤丶回饋國家「善的循環」行動，在全國各地持續進行中，臺南市榮民丁江龍醫師日前捐款一百萬元予榮民榮眷基金會，挹注清寒榮民子女就學補助與獎學金；入住花蓮榮家逾三十年的榮民嚴洲明捐款三十萬元，改善榮家設備；另一榮民潘晃宇捐款十萬八千元予桃園市榮服處，做為遺孤認養金。退輔會表示，這些善舉印證了榮民為國家社會奉獻的崇高精神。

旅居澳洲的榮民遺眷王蔡佩琛女士，生前以代筆遺囑將遺產新臺幣1102萬8600元，遺贈退輔會所屬榮服處，以提供照顧榮民遺孤。榮民遺孤劉亞庭、劉駿緯姊弟，就學期間曾受新竹榮服處協助，成為榮民向學子女，受善心人士捐款認養，照顧到大學畢業後，姐弟兩人抱著感恩的心，先後主動加入新竹榮服處每月捐款的認養人行列，希望和他們有相同處境的孩子，成長過程也能獲得有力的靠山。

退輔會今天指出，住在臺南市的丁江龍醫師，於六歲時喪父，十六歲從軍，退伍後考取醫學院，以輔導會的就學補助完成學業，後來華麗轉身為醫師，在臺南新化開設診所，其醫術與仁心深受鄉里愛戴。退輔會副主委兼榮民榮眷基金會董事長陳進廣九月十日代表接受丁江龍醫師的百萬元捐款，並回贈感謝狀。他表示，丁醫師的義舉是「善的循環」的最佳實踐。

此外，捐款三十萬元的榮民嚴洲明，住在花蓮榮家，他早年在軍中因公受傷，身體功能受限，生活無法自理，於民國八十年入住花蓮榮家，在醫護與社工團隊持續照顧下，近幾年來度過新冠肺炎、流感病毒等疫情，身心狀況日益穩定。他平日樂於協助同房長輩，主動陪伴、分享，展現手足溫情。也經常留意房舍環境狀況，建議翻修老舊水溝蓋，並以捐款協助改善無障礙空間，讓輪椅出入更加安全，體現對榮家住民的真切關懷。

退輔會表示，捐款十萬八千元的潘晃宇，是中正理工學院七十五年班化工科畢業，在陸軍基層部隊歷練，民國八十六年以少校軍階退役，後於獨立書店工作，民國九十年加入誠品團隊，現任山立通運公司總經理，企業經營表現卓越，更積極履行社會責任，展現優質企業家的典範。

嚴洲明（前中）捐款30萬元，協助花蓮榮家堂隊周邊環境改善及設備汰換。（圖：退輔會提供）

