波蘭、瑞典首次聯演 「哥特蘭哨兵」監控波羅的海

波蘭與瑞典軍隊在「哥特蘭哨兵」（GOTLAND SENTRY）軍演中，迅速展開部署。（圖取自瑞典武裝部隊）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭與瑞典22日啟動代號「哥特蘭哨兵」（Gotland Sentry）的首次聯合演習，驗證部隊指管及作業互通性，強化實戰反應能力，共同嚇阻波羅的海區域威脅。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這是兩國首次舉行此類雙邊演習，旨在迅速強化波羅的海地區的防禦能力，並確保北約通過戰略要地哥特蘭島的增援路線安全無虞。

請繼續往下閱讀...

波蘭國防部長科西尼亞克—卡米什指出，這次演習是根據月初簽訂的波瑞防務協定而實施，是兩國「歷來首次進行此類聯合行動」。波蘭作戰司令部說，這是一場「短通知演習」（SNEX），大幅壓縮準備時間，迫使參演部隊在模擬危機的巨大時間壓力下執行任務，檢驗部隊在極短準備時間內的反應能力。

聯演在波羅的海的哥特蘭島展開，範圍涵蓋陸海空等課目。該島面積不小，且處於波羅的海中心位置，自古以來皆為戰略要衝，可監視波羅的海海上動態。

報導指出，演習的戰略意涵對俄羅斯而言清晰可見。此次波蘭與瑞典的快速整合，縮小了俄羅斯在波羅的海獲取局部優勢的時間窗口，並使其波羅的海艦隊的作戰圖像更為複雜。報導指出，演習聚焦於波羅的海安全，該區域的航運、海底基礎設施及空域，皆與俄羅斯位於加里寧格勒（Kaliningrad）的「反介入/區域拒止」（A2/AD）能力範圍交會，威脅甚鉅。

波蘭作戰司令部表示，這場演訓具重要意義，向俄羅斯等區域威脅發出明確訊號，展現波蘭和瑞典共同防禦的團結與決心。

波蘭長期以來大力支持瑞典加入北約，兩國也於2024年簽署戰略夥伴協議。波蘭還在2023年向瑞典購入2架紳寶Saab 340空中預警機（AEW）；2024年則購入數千具「卡爾‧古斯塔夫M4」無後座力砲與數十萬發彈藥。近期瑞典也宣布向波蘭採購「閃電」（Piorun）人攜式防空飛彈（MANPADS），顯示兩國軍事裝備層面互動頻繁。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法