國軍「聯勇操演」登場！阿帕契30鏈砲狂轟、IDF熱焰彈齊射

2025/09/25 11:16

阿帕契攻擊直升機率先竄升天際，駕駛員操控30mm鏈砲如雷霆萬鈞，精準掃射目標。（記者蔡宗憲攝）阿帕契攻擊直升機率先竄升天際，駕駛員操控30mm鏈砲如雷霆萬鈞，精準掃射目標。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍本週在恆春三軍聯訓基地火力全開，展開「聯勇操演」，陸空現役各軍種聯手出擊，精銳武器盡數亮相，模擬高強度作戰情境，展現捍衛台灣的鋼鐵意志。

操演過程，阿帕契攻擊直升機率先竄升天際，駕駛員操控30mm鏈砲如雷霆萬鈞，精準掃射目標，火光四射中，模擬摧毀敵方裝甲部隊。緊接著，2.75吋火箭彈傾巢而出，拖曳長長尾焰，轟然命中指定區域。空軍IDF經國戰機，高速掠過演練區，釋放熱焰彈干擾虛擬導彈攻擊，展現空中優勢。地面部隊裝甲車如猛獸出籠，各類火砲齊鳴，105mm榴彈砲、120mm迫砲輪番轟炸，精準打擊遠距目標。

空軍IDF經國戰機，高速掠過演練區，釋放熱焰彈干擾虛擬導彈攻擊。（記者蔡宗憲攝）空軍IDF經國戰機，高速掠過演練區，釋放熱焰彈干擾虛擬導彈攻擊。（記者蔡宗憲攝）

「聯勇操演」模擬多軍種聯合反登陸作戰，不僅驗證聯合作戰效能，更檢驗部隊指揮、協同與火力整合能力。操演全程依實戰想定，模擬敵軍突襲情境，檢驗國軍縱深防衛與持久作戰能力。現場官兵展現高度紀律，操作重裝備有條不紊，展現專業戰力。

地面部隊裝甲車（記者蔡宗憲攝）地面部隊裝甲車（記者蔡宗憲攝）

地面部隊裝甲車如猛獸出籠，各類火砲齊鳴。（記者蔡宗憲攝）地面部隊裝甲車如猛獸出籠，各類火砲齊鳴。（記者蔡宗憲攝）

