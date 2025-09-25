【影】美小型巡航飛彈「黑箭」 無人機也能載 測試射程超過740公里

小型巡航飛彈「黑箭」持續測試中，先前在夏季的一次飛行測試中，飛行超過400浬（約740公里）。（圖取自Leidos）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕鑒於電子元件、飛彈技術更新，巡航飛彈體積逐步縮小，可讓無人機也能搭載巡防飛彈，或增加現役戰機載彈量。目前小型巡航飛彈「黑箭」持續測試中，更在夏季的一次飛行測試中，飛行超過400浬（約740公里）。

軍聞網站「The Warzone」報導，「萊多斯」（Leidos）副總裁馬克·米勒近日受訪時表示，「黑箭」7月底曾利用C-130運輸機實彈測試發射，並在測試中飛行突破400浬大關。雖然其基本性能與先進飛彈仍有差別，彈此成果已讓「黑箭」射程達到AGM-158 JASSM飛彈的70%，並且也已是小直徑滑翔炸彈的10倍。

請繼續往下閱讀...

「黑箭」飛彈是萊多斯應美國特種作戰司令部（SOCOM）2021年提出的需求，開發一款射程達740公里的小型空對地巡弋飛彈，即使在GPS訊號受干擾的情況下，仍能精準命中目標。SOCOM指出，美軍在更多區域面臨更大的風險，「黑箭」飛彈將有效增強特戰部隊的打擊能力。

「黑箭」飛彈全長約2公尺，全重約90公斤，具模組化設計，能根據不同載具需求進行調整。例如，MQ-9「死神」（Reaper）無人機可搭載最多8枚「黑箭」，這大幅提升了無人機在高風險環境中的生存能力與打擊效能。此外，這款飛彈的靈活設計也能整合至C-130運輸機等多種平台，進一步增強盟國的作戰彈性。

美國空軍特種作戰司令部司令康利（Michael Conley）中將曾表示，若能使用武裝直升機、MQ-9「死神」或者 OA-1K「天襲者二型」無人機，配備小型的巡弋飛彈，可以長程飛行並擊中目標，似乎是可供作戰指揮官運用的能力。

AC-130J砲艇機後部艙門載有發射管，可發射「黑箭」巡弋飛彈。圖：取自Leidos公司網站。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法