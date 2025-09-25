自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

印度考慮在喜馬拉雅邊境部署車載迫擊砲 一舉大買3千套

2025/09/25 12:21

印度陸軍正考慮大規模採購高達3000套車載迫擊砲系統，並部署在喜馬拉雅山邊境。圖為其以部署的VMIMS系統。（圖取自X@AdithyaKM_）印度陸軍正考慮大規模採購高達3000套車載迫擊砲系統，並部署在喜馬拉雅山邊境。圖為其以部署的VMIMS系統。（圖取自X@AdithyaKM_）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，印度陸軍正考慮大規模採購高達3000套車載迫擊砲系統，並部署在喜馬拉雅山邊境，以強化對中國的機動火力，並加速印度國防自主化。

軍聞網站「Army Recognition」報導，目前印度陸軍已經部署一批VMIMS車載迫擊砲系統，該系統基於印度車商馬恆達4x4底盤輪車，並整合了西班牙NTGS公司的Alakran自動化81公厘迫擊砲系統。

報導指出，首批車載迫擊砲系統數量有50輛，實際射速約為每分鐘12發，射程約6至7.5公里，於2023和2024年交付給印度東北地區和喜馬拉雅前線的部隊。這些系統在公開場合和演習中亮相，顯示印度陸軍此感到滿意，並可能將專案規模擴大到數千輛，並保留相同的核心架構以實現通用性，根據需要也可衍伸出120公厘口徑。

報導說，自中印邊界局勢緊張化以來，該區域緩慢的後勤保障造成負面影響。車載迫擊砲系統整合本土輕型國產運輸車符合印度國防自主政策，同時解決為山地哨所和臨時射擊點分散火力的問題。更大數量的此類運輸車將填補小型火砲以下的空白，特別是在牽引火砲難以抵達且直升機運輸量緊缺的地方。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中