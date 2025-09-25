印度考慮在喜馬拉雅邊境部署車載迫擊砲 一舉大買3千套

印度陸軍正考慮大規模採購高達3000套車載迫擊砲系統，並部署在喜馬拉雅山邊境。圖為其以部署的VMIMS系統。（圖取自X@AdithyaKM_）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，印度陸軍正考慮大規模採購高達3000套車載迫擊砲系統，並部署在喜馬拉雅山邊境，以強化對中國的機動火力，並加速印度國防自主化。

軍聞網站「Army Recognition」報導，目前印度陸軍已經部署一批VMIMS車載迫擊砲系統，該系統基於印度車商馬恆達4x4底盤輪車，並整合了西班牙NTGS公司的Alakran自動化81公厘迫擊砲系統。

請繼續往下閱讀...

報導指出，首批車載迫擊砲系統數量有50輛，實際射速約為每分鐘12發，射程約6至7.5公里，於2023和2024年交付給印度東北地區和喜馬拉雅前線的部隊。這些系統在公開場合和演習中亮相，顯示印度陸軍此感到滿意，並可能將專案規模擴大到數千輛，並保留相同的核心架構以實現通用性，根據需要也可衍伸出120公厘口徑。

報導說，自中印邊界局勢緊張化以來，該區域緩慢的後勤保障造成負面影響。車載迫擊砲系統整合本土輕型國產運輸車符合印度國防自主政策，同時解決為山地哨所和臨時射擊點分散火力的問題。更大數量的此類運輸車將填補小型火砲以下的空白，特別是在牽引火砲難以抵達且直升機運輸量緊缺的地方。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法