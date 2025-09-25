限制級
核彈危機升溫！南韓驚爆：北韓擁高達2噸高濃縮鈾 足製「巨量核彈」
北韓領導人金正恩（中）在2022年2月24日現場指導新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17」（Hwasong-17）試射（見圖）。南韓25日驚爆，北韓可能已擁有多達2噸高濃縮鈾，足以製造「巨量核武器」。（路透資料照）
〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓統一部長鄭東泳25日罕見公開證實，北韓疑似擁有高達2噸的高濃縮鈾，這是製造核彈頭的關鍵材料，此舉再次拉高朝鮮半島的核武危機。根據《法新社》報導，這項情報評估揭示了北韓核武庫存的驚人規模。
鄭東泳指出，南韓情報機構估計平壤的高濃縮鈾（highly enriched uranium）儲量高達2000公斤，純度更超過90%，遠超製造單枚核彈所需的5到6公斤鈽（plutonium）。他強調：「即使是此刻，北韓的鈾離心機仍在四個地點運作。」
鄭東泳警告，如果這2000公斤高濃縮鈾完全用於製造核武器，將「足以製造巨量核武器」。北韓自2006年首次進行核試驗以來，一直受到聯合國制裁，但直到去年9月才公開其鈾濃縮設施的細節。
面對北韓持續發展核武的威脅，鄭東泳明確表示，「停止北韓的核發展是一項迫切事務」。但他同時認為，單靠制裁並不能有效解決問題，唯一的解決方案，在於舉行平壤與華府之間的峰會。
南韓間諜機構曾表示，北韓據信在包括寧邊核設施等多個地點運作鈾濃縮設施，儘管平壤聲稱在對話後曾關閉寧邊設施，但隨後於2021年又重新啟動。
金正恩開出對話條件：保留核武
北韓領導人金正恩本週也對與美國的對話開出條件。他表示，只要能保留其核武庫，他願意與美國進行談判。這顯示在核武儲量與濃縮能力曝光後，金正恩正試圖利用其不斷壯大的核武力量，作為與華府談判的籌碼。
熱門賽事、球星動態不漏接