南韓第2代艦載垂發系統研發成功 我「華陽」系統年底隨承德艦服役

南韓海軍現役噸位最大、戰力最先進的神盾驅逐艦「正祖大王號」（DDG-995），採用自製的第二代垂發系統KVLS-II。（大韓民國海軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓「國艦國造」發展至今，不只船體能自製，連艦載戰系、武器等關鍵裝備產能也已成形。由防衛事業廳（DAPA）帶頭打造的自製垂發系統（KVLS），經過5年研改，順利在今（25）日宣布開發出二代構型，除現役「正祖大王號」艦，未來的KDDX神盾艦也將採用；我國自研的「華陽」系統，今年底也將隨承德艦恢復戰備後服役。

南韓《朝鮮日報》（조선일보）今日報導指出，南韓防衛事業廳聯手國防科學研究所（ADD）、民間企業共同開發的第二代「韓國垂直發射系統」（KVLS-II），今日於韓華航太的昌原廠區舉行研發完成儀式，為該國軍工自製立下新里程碑。

請繼續往下閱讀...

南韓防衛事業廳表示，第二代KVLS自2020年研發至今，全案斥資710億韓圜（約新台幣14.17億元），在開發期程、經費成本方面控管得當，有利後續上艦部署，進一步強化國防自主能量，強化海戰效能。防衛事業廳說明，南韓新一代垂發系統更耐高溫、高壓，且相容多款軍艦、多種武器，能裝填反艦、防空、攻陸、反潛飛彈，深具作戰彈性。

南韓防衛事業廳與民廠聯合開發的第二代自製垂發系統介紹，具備更高耐溫、壓能力，以及相容多種軍艦、多種武器的優勢。（南韓防衛事業廳官方Facebook）

報導指出，根據防衛事業廳規劃，該系統除部署於去（2024）年服役的最新一代神盾驅逐艦「正祖大王號」（DDG-995）系列艦，未來將開發的KDDX次世代驅逐艦也將採用，持續提升該國國艦國造的研製能量。

另一方面，我國中科院自主研發的「華陽」垂直發射系統，目前已率先安裝於海軍性能提升的康定級「承德軍艦」（PFG-1208）上，預計年底前試射海劍二飛彈後，便會在承德艦恢復戰備後正式服役。

我國海軍承德軍艦（PFG-1208）7月底首度海試時，已可從港口監視器上看見安裝的997型「匠師」雷達，以及艦艏的華陽垂發系統，預計年底服役。（本報資料照，擷自高雄第二港口直播影片）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法