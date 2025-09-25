「噴射自由鳥」外銷首單 西班牙擬買45架土國Hürjet教練機

土耳其航太工業研發的「噴射自由鳥」高教機，目前已獲西班牙青睞，納入新一輪跨年度的軍事採購預算中，預計投入10.2億歐元採購45架，也有望成為該機首張外銷訂單。（土耳其航太工業官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕西班牙政府當地時間昨（24）日發布政府公報宣布，未來將編列至多36.8億歐元（約新台幣1285億元）預算，分期外購多款軍用定翼機、旋翼機；其中，該國計畫籌購45架土耳其的自製教練機，這也是土耳其推出該機以來首張外銷訂單，根據規劃，這款教練機將全面取代現有的美製教練機，全面提升飛行訓練能量。

航空媒體「AeroTime」引述西班牙政府公報指出，該國現已提出一項橫跨五年的大型採購案，計畫從今（2025）年起至2030年間採購多款新型定翼機、旋翼機，滿足西國海、空軍戰備需求：合計36.8億歐元的採購方案中，包含C295運輸機、NH-90直升機、H135輕型及H175中型直升機，以及45架土耳其的Hürjet教練機。

根據西班牙政府公報（BOE）說明，全名為「整合飛行訓練系統」（ITS-C）的採購方案，計畫採購45架土耳其航太工業（TAI）公司的「噴射自由鳥」教練機，汰換西國現役的F-5M「虎式」教練機；該國還規劃爭取該機在當地授權生產，滿足軍種需求並促進產業發展，全案總經費達10.4億歐元（約新台幣362.85億元），全機隊預計2031年到位並正式成軍。

2023年亮相的「噴射自由鳥」高教機（編隊頭），搭載一具奇異F404發動機，具備1.4馬赫的超音速飛行性能，目前僅獲土國空軍採用，預計2026年起陸續交機服役。（土耳其航太工業官網）

由土耳其航太工業推出的「噴射自由鳥」高教機，目標是取代現有的T-38、F-5系列機種，在市面上爭取青睞；該機搭載一具美國奇異的F404發動機、推力高達1萬7700磅，使其具1.4馬赫的超音速性能，能擔負飛行訓練、特技飛行等用途；原廠目前已生產兩架原型機，分別在去年及前年首飛，預計明（2026）年起陸續交付土國空軍服役。

其他機種方面，西國還將籌購18架C295運輸機、32架NH-90戰術直升機，以及相當數量的13架H135、6架H175兩款空巴直升機，皆會在2030年代陸續成軍，提升西國海、空軍海上載運、空降及戰搜等任務需求。

