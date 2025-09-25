M60A3戰車射控系統明年可望外銷 將成24年來首案軍品輸出指標

軍方人士今天透露，多個使用M60A3戰車的友邦國家，對我國中科院展示的M60A3戰車射控系統性能提升案持高度興趣，並透過外商表達進一步接洽意願，此案若能獲得訂單並獲國防部同意輸出，將創下24年以來我國首起以正式管道軍品外銷的案例。圖為M60A3戰車進行實彈射擊。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕台北航太國防展甫在上週落幕，MIT國防科技實力獲得各國肯定，軍方人士今天透露，多個使用M60A3戰車的友邦國家，對我國中科院展示的M60A3戰車射控系統性能提升案持高度興趣，並透過外商表達進一步接洽意願，此案若能獲得訂單並獲國防部同意輸出，將創下24年以來我國首起以正式管道軍品外銷的案例。

軍方人士說，我國過去也有幾個彈藥外銷的案例，但當時是以其他管道銷售，政府在2001年12月公佈「國防部科技工業機構產品銷售辦法」至今，尚無一起正式的軍品對外銷售案例，此次台北航太及國防展之後，各方機會成長很多，並不止於M60A3戰車射控系統性能提升案而已。

中科院長李世強（左）與Leonardo DRS副總裁莫許（Alan M Mosher）（右），在航太展期間就M60A3戰車升級案簽署合作備忘錄。（記者涂鉅旻攝）

義商李奧納多子公司的Leonardo DRS，在航太展期間與中科院針對M60A3戰車升級案簽署合作備忘錄，在既有中科院就現役陸軍M60A3戰車性能提升基礎上，提升「射、砲控及觀瞄系統」。

中科院材料暨光電研究所長翁炳國說，Leonardo DRS來找中科院「我們也嚇一跳」，是「無心插柳柳成陰」，此案具有相當大的效益，我國M60A3戰車升級後的觀瞄系統，已更換為第三代，且與M1A2T戰車一樣具備獵殲系統（Hunter-Killer），遙控槍塔也已更新電動，在砲管的指向精度、穩定度皆獲得大幅提升，射控以升級為全數位化，使其能獲取更多射擊資訊，測試時達到「首發命中、發發命中」的目標。

出席此次合作備忘錄簽署的Leonardo DRS副總裁莫許（Alan M Mosher）在航太展表示，他們很高興能參與這項強化台灣國防能力的任務。雖對於哪些國家為潛在的採購對象，不便具體說明，但確實還有不少國家有M60A3戰車的升級需求。

國防部今年3月出版的《裝甲兵季刊》中，首度刊出M60A3 TTS戰車射、砲控及觀瞄系統研製案的設計概念圖。（擷自國防部裝甲兵季刊）

