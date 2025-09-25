【影】50天神速開發！雷神「風暴剋星」精準打擊GPS盲區

圖為雷神公司（Raytheon）地面發射版「風暴剋星」（StormBreaker）智慧武器的原型彈。該武器僅用50天即完成開發，旨在應對GPS受干擾區域的精準打擊需求。（圖：RTX）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍武巨擘RTX旗下的雷神公司（Raytheon）近日完成一項重大測試，成功發射地面發射版的「風暴剋星」（StormBreaker）智慧武器原型彈。根據RTX官網聲明，該公司僅用50天就完成了新變體的設計、開發及測試，這項超乎尋常的開發速度，展現了國防產業對現代戰場需求的快速應變能力。

雷神公司航空與太空防禦系統總裁德內克（Sam Deneke）指出，近期全球衝突，特別是戰場在全球定位系統（GPS）受干擾區域的挑戰，凸顯了對智慧、地面發射精準打擊武器的迫切需求。他表示，「風暴剋星」的可組合特性，使其能快速客製化以滿足任務。透過沿用空射版「風暴剋星」的基礎組件，雷神公司才能以前所未有的速度，在不到兩個月內從概念走向試飛。

「風暴剋星」是目前唯一已部署、具備網路作戰能力的智慧武器。它能在晴朗及惡劣天氣下，對陸地或海上移動及靜止目標進行打擊。目前已獲准用於F-15E和F/A-18-E/F「超級大黃蜂」戰機，並正積極整合至F-35A/B/C戰機上，進一步擴大其部署平台。地面發射版「風暴剋星」將具備與空射版相同的目標打擊能力，但擁有更遠的射程與更強的攻擊性。

雷神投資獨立研發 2025年持續測試

雷神公司為加速地面發射版「風暴剋星」的開發，投入大量獨立研究與開發資源，包括資本資產、設施及專業人才。公司表示，該新變體在今年春季已於南加州莫哈韋沙漠（Mojave Desert）的私人測試靶場，利用商業現成火箭發動機進行首次發射，成功達到約2萬英尺（約6096公尺）的飛行高度等關鍵里程碑。雷神公司計畫於2025年全年持續進行更多測試。

