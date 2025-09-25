MIT軍品外銷分三級制 「這類軍品」太敏感 需要提報行政院核定

雄三飛彈屬於甲級軍品，若想要外銷，必須由國防部陳報行政院核定。圖為雄三反艦飛彈於沱江級艦上發射。（軍聞社）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院研製的M60A3戰車射控系統性能提升案獲多國表達興趣，並透過外商表達進一步接洽意願，此案將成為24年以來我國首起以正式管道軍品外銷的觀察指標。軍方人士今天指出，我國軍品外銷分為三級制，軍機丶軍艦與飛彈丶火箭類屬於甲級的特殊軍品，若要外銷，必須由國防部陳報行政院核定。

此外，若是下訂單的國家被列在「國防部科技工業產品限制銷售國家或地區清單」者，因為政策考量，軍品銷予這些被限制國家或地區者，依政府內部規定，應先獲外交部同意後，再依相關規定辦理。

中科院研製的M60A3戰車射控系統性能提升案，在性質分類上比較傾向屬於乙級軍品。圖為國防部今年3月出版的《裝甲兵季刊》中，首度刊出M60A3 TTS戰車射、砲控及觀瞄系統研製案的設計概念圖。（擷自國防部裝甲兵季刊）

政府是在2001年12月依據國防法公佈「國防部科技工業機構產品銷售辦法」，並於2005年5 月訂定「國防科技工業產品銷售作業規定」，為MIT軍品外銷做好準備。

根據相關辦法規定，國防科技工業產品分為甲乙丙三級制，甲級為特殊性軍品，銷售案件要由主管機關（國防部）陳報行政院核定，這類的軍品指的是國防軍事用途的航空器丶艦艇丶戰甲車丶飛彈丶火箭丶反裝甲武器系統丶導引炸彈丶水雷與魚雷丶指管通情監偵備等等。

乙級為傳統性軍品，其銷售案件由主管機關（國防部）核定。乙級指的是非國防軍事用途的航空器丶各式輕兵器丶火砲丶通用炸彈丶彈藥丶火炸藥丶通用電訊電子裝備備與觀測器材等等。

至於丙級軍品是一般性的軍民通用產品，銷售案件由主辦機關核定，並陳報主管機關備查。項目包括：核生化防護裝備丶信號彈丶煙霧彈及個人經理用品等。

國軍漢光演習或是國內發生重大災情時，軍方都會調派野戰式沐浴站，提供官兵或是災民沐浴使用。這項裝備應屬於丙級軍品。（圖：取自後備指揮部臉書）

