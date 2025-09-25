美軍AFSOC司令部下「隨時出發」令！劍指委內瑞拉 拉美局勢緊繃

五架隸屬於美國陸戰隊的F-35B匿蹤戰鬥機，9月13日以編隊方式接近波多黎各的前羅斯福路海軍基地（Former Naval Station Roosevelt Roads）。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）已明確指令部隊，為潛在的「委內瑞拉相關任務」做好「隨時出發」的準備。根據軍聞網站《防務一號》（Defense One）報導，AFSOC此舉凸顯華府對拉丁美洲情勢的關切，被視為美國加強對委內瑞拉軍事壓力的明確訊號。

美國海軍神盾級驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely）艦，是美國在委內瑞拉外海部署的三艘驅逐艦之一。（美聯社資料照）

AFSOC高層官員明確表示：「我們需要準備好行動。」美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）作為專司全球特種作戰、情報與偵察的精銳部隊，其司令部發出的「隨時出發」令，代表著高度的戰備狀態。AFSOC的任務涵蓋全球，其快速反應能力對於應對突發危機至關重要。

據報導，此指令也顯示，美軍對於委內瑞拉可能發生的任務，已進行了充分的戰略評估與規劃，確保部隊能夠在最短時間內投入行動。

事實上，美軍在委內瑞拉周邊的軍事集結早已顯著升級。根據《Army Recognition》早前報導，美國南方司令部（U.S. SOUTHCOM）已增派10架F-35A「閃電II式」（F-35A Lightning II）匿蹤戰機至波多黎各。海上則部署至少3艘伯克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦及由「硫磺島號」（USS Iwo Jima, LHD-7）兩棲攻擊艦率領的海軍陸戰隊兩棲待命群。此外，美軍特種作戰部隊（SOF）的隱蔽單位也已就位，這些兵力組態已完全符合美軍過去軍事行動的「干預前夕」部署。

AFSOC的最新表態，發生在美國總統川普對烏克蘭立場出現戲劇性轉變之際。川普日前在社群媒體上驚人表態，稱「我認為烏克蘭，在歐盟的支持下，有能力將其所有領土以原始形式贏回來」。他補充，美國將繼續供應武器給北約（NATO），供北約自行運用。儘管川普言辭轉為支持烏克蘭，但其在中南美洲的政策動向與軍事準備，正引發外界密切關注。

