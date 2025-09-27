獵雷艦隊汰換期未見新裝備 蘇紫雲：以無人僚艦概念發展、改造

圖為最上級護衛艦的無人掃雷艇。（圖片取自海自掃海隊群官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕我國目前僅有永豐級、永靖級等6艘獵雷艦肩負台海除雷任務，軍備局對此預定在2026年前完成「水下無人獵雷方案開發」研究計畫，海軍規劃採購MH-60R反潛直升機強化水下偵蒐能量，美方遲未點頭，這些裝備無法在短期內籌獲。學者蘇紫雲認為，目前無人載具與遙控潛水器（ROV）技術不斷推陳出新，可加裝多種任務器具，可以用無人僚艦概念發展，將獵雷艦改造為無人獵雷載具母艦，攜帶多個獵雷載具，進一步擴大獵雷效率。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，無人獵雷載具與無人機發展技術高度相關，遙控獵雷載具系統更是已有30年的發展歷史。目前無人獵雷載具在近岸基本都能依靠陸地控制站自主運作，到中遠洋才需要母艦支援，而降低獵雷風險、增加作業效率已是大勢所趨。否則依目前國軍裝備，水中處理器載彈量有限，還要計算收放來回和充電時間等，面對廣大雷區效率有待提升。

蘇紫雲指出，現在的無人獵雷載具，已不需要光纖控制，可解決作業距離的問題，得益於電子元件技術進步，續航力、聲納解析度都大幅提升。無人獵雷艦也只是比較大的無人載具，還是有方法加速研發、建造。

事實上，海軍保修指揮部近期就斥資2000萬元，向民間廠商採購「水下無人載具」並決標。

蘇紫雲並分析，未來無人獵雷母艦，將會只有運載、操控無人獵雷載具的功能，因此建造門檻不會太高。如要加速籌獲，除了可將現役的獵雷艦改造為無人載具母艦之外，目前國際新一代的獵雷艦船體材質主要為玻璃纖維（FRP）材質，我國遊艇業者對此非常擅長；獵雷系統、載具部分，我國也能向國外採購。

另外，反潛直升機的採購也很重要，蘇紫雲補充，目前反潛直升機雖然尚未有具體獵雷手段，但可攜帶藍光雷射莢艙或聲納，快速掃描水雷位置，依然能加速作業效率。

