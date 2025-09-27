圖解軍武》永豐級獵雷艦海上孤艦排雷 掃獵雷任務未來將無人化

《自由時報》軍武頻道，透過申請登上永豐級採訪，以「圖解軍武」方式，認識掃雷、獵雷的任務及需求，體會海上排雷員的危險及艱辛。（資料照，本報製圖）

〔記者吳哲宇／高雄報導〕海軍永陽級遠洋掃雷艦的最後一艘艦永陽號，已在今年7月除役，全軍現僅剩永豐級、永靖級等6艘獵雷艦肩負廣大台海的除雷任務。未來掃雷丶獵雷任務的建軍方向將朝由無人艇搭配無人掃雷載具執行為目標。軍備局並預定在2026年前完成「水下無人獵雷方案開發」研究計畫。在此掃雷艦隊更新汰舊轉型之際，《自由時報》軍武頻道登上永豐級艦，以「圖解軍武」方式，帶領國人認識掃雷、獵雷的任務及需求。

以「中油」名義採購因應中共干預

台灣海峽位處世界重要商貿路線，且台灣為海島環境，需時刻維持航道暢通以保護生命線，台灣當時僅有10艘永平級近岸獵雷艇，不僅作業範圍不足，裝備也老舊不堪，急需新一代水雷反制艦。但由於時值台美並無正式邦交，美援軍備可能性低，官方對外軍購又困難，海軍為此以「中油」為名義，向西德A&R公司採購4艘「多功能近岸船」，以此因應中共干預及對歐洲政治壓力。

當時，這4艘船不僅交船時船身漆上中油公司的塗裝、商標，連艦上官兵都穿上中油公司制服。甚至出港時，也是於晚間出港進入浮動船塢躲避德國海關查驗，並走大西洋-巴拿馬-太平路線返台，成軍後經過數年保密期才於1995年後公開，全程保密到家。

圖為永豐級永嘉號，可見船殼的木紋。（資料照）

推進器超先進 可讓船「原地打轉」、「左右橫移」

永豐級獵雷艦服役時是海軍性能最佳的水雷作戰艦艇，為了避免在作業時觸發磁性水雷，永豐級如同所有的水雷作戰艦艇採用木製船殼外覆強化纖維樹脂，並採用鋁合金上層結構，艦上只配置一門國造T-75 20公厘機砲，以符合低磁性的要求。

永豐級採用兩具特殊的、可360度旋轉的垂直推進器，使船艦實現原地迴轉與橫向移動等功能，這也是為了避免弄斷PB3水中處理器、長度有限的操作光纖纜線，消除傳統推進系統轉彎半徑較大的問題。

永豐級獵雷艦的水中處理器性能優異，還曾參與搜索失事華航CI611班機殘骸的特殊任務。

海上排雷超困難 孤艦先鋒闖雷區

而永豐級獵雷艦，其最重要的任務自然是搜索、爆破海上水雷，如同陸上排雷員，海上獵雷艦需要孤身一艦進入未探測的雷區，撇除掉能見度較高的繫留雷，風險最大的沉底雷、音響雷及智慧水雷等，都是獵雷艦進行海上作業的風險。不穩定的天氣、海流及漂流物，都會威脅獵雷艦的安危。

而獵雷艦的官兵，僅能依靠艦上俗稱「企鵝」的PB3水中處理器，以及拖曳式磁性音鼓。艦上官兵透過聲納掃得海底不明物後，會吊掛PB3至海中，遙控PB3掛載炸彈，由載具攝影機識別目標，若為水雷，則為施放炸彈引爆。若為繫留雷，PB3則為攜帶大剪具剪斷繫留鍊；艦上另有磁性音鼓，可模擬船艦磁場及引擎聲響引爆水雷。

掃雷艦透過吊臂收放PB3水中處理器，圖中可見官兵於上方甲板準備操控PB3。（資料照）

永豐級獵雷艦的水中處理器，性能優異，還曾參與搜索失事華航CI611班機殘骸。（資料照）

