圖解軍武》獵雷艦水中處理器外形圓滾像「企鵝」 可攜百公斤炸彈

《自由時報》軍武頻道以「圖解軍武」方式，解說獵雷艦如何以水中處理器為核心進行掃雷作業。（資料照，本報製圖）

〔記者吳哲宇／高雄報導〕海軍的支援艦艇，未來在掃雷丶獵雷任務的建軍方向將朝由無人艇搭配無人掃雷載具執行為目標。海軍近期也決標採購水下無人載具，可能運用在水下搜索、障礙物排除或水雷掃除作業，《自由時報》軍武頻道近期登上永豐級獵雷艦時，也了解到獵雷艦的心臟、俗稱「企鵝」的PB3水中處理器，本報將以「圖解軍武」方式，解說獵雷艦如何以水中處理器為核心進行掃雷作業。

海軍官兵在獵雷艦上以光纖操控PB3水中處理器。（資料照）

軀幹圓滾不厚重 水中推進像「企鵝」

永嘉軍艦上配置的PB3水中處理器又叫「企鵝」，用以水雷反制作戰，在處理器頭部配備近距離偵測能力的聲納及攝影機，可藉由裝置在艉部的光纖電纜，將所獲水下環境資訊傳到戰情室，以利戰情研判官對偵獲目標分析與研判。

請繼續往下閱讀...

而結構材質為了適應水雷反制作戰的需求，PB3均由非磁性的鋁鎂合金所構成，其全重為1100公斤，作業海象限制為4級，採用電瓶供電，最大作業時間為2小時，最大作業深度200公尺，最遠操控距離600公尺，其尾翼的異波發聲器，可讓聲納知曉其所處深度位置。

PB3水中處理器的收放也是門學問，必須像戰機降落於航空母艦一樣，「勾住」鉤環，否則就要重來。（資料照）

企鵝大肚載2炸彈 可換巨剪喀擦水雷

別看PB3「企鵝」柔和的橘色外表，為了實行獵雷任務，其腹部可攜帶2枚重達125公斤的爆破炸彈，用來對雷區實施範圍爆破，再戰時可迅速清理出安全航道。必要時也能換裝巨大機械剪，剪斷繫留雷，由水械人員搭乘小艇實施爆破或回收。

海軍人員解說，一開始會由獵雷艦船上聲納掌握海域可疑目標，隨後船艦推進至距目標300至500公尺左右，操作員便依據艦上聲納資料，操控「企鵝」至目標前，再用「企鵝」搭載的近距離聲納和攝影機掃描確認可疑目標物。當然，戰時會利用爆破彈清理航道，等事後情況穩定，才會對水雷逐顆爆破、回收，因此艦上配有多枚紅色的標示浮標，用來標記危險目標位置。

紅色為用來標示可疑目標的浮標。（資料照）

除了爆破彈，艦上也有各式掃具可用其他方式引爆水雷，例如其中的「音鼓」，會由掃雷艦在雷區拖曳進行安全航道開闢，「音鼓」本身在水中被拖曳時，能模擬出船體的磁場及推進俥葉聲響，進而引爆磁性和音響水雷。

海軍幹部指出，海上排雷較陸上更為困難，因為海上無法使用類似陸上排雷火箭，先大致清掃雷區。這是由於海水會進一步減弱震波和破片速度，很多水雷也是因靠聲音、磁場引爆，而非觸碰、震波引爆。

圖為「音鼓」，能模擬出船體的磁場及推進俥葉聲響。（資料照）

永豐級的PB3水中處理器，也曾參與失事華航CI611班機的搜救，圖為其拍攝到的殘骸。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法