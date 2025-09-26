買完戰機接著買加油機 泰國下訂一架A330 MRTT+ 2029年交貨

歐洲航太集團空中巴士宣布向泰國出售一架最新型的A330 MRTT+多用途空中運輸加油機，明年起展開改裝，預計2029年交機。（空中巴士集團官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕歐洲航太集團空中巴士（AirBus）當地時間昨（25）日宣布，未來將出售泰國一架A330 MRTT+多用途加油機，是該國繼採購瑞典JAS 39「獅鷲」戰機後，再度向外購置空中儎台；根據規劃，該機明（2026）將赴西班牙廠區接受軍規改裝、2029年交付，泰國屆時將具備該系列最新機種，滿足空中加油、救援、醫療及VVIP等需求。

空中巴士表示，泰國選購的同型機，去（2024）年已在法恩堡（Farnborough）國際航展亮相，不同於先前選用的舊款A330-200型機，該機將率先改採A330-800型商業客機。根據官方說明，該機搭載兩具勞斯萊斯的Trent 7000渦扇發動機，油耗表現、噪音減少8%，最大起飛重量則從前代的233噸，提升至242噸之譜，性能、酬載都有顯著提升。

泰國採購的A330 MRTT+，未來除同時配備軟管、加油桿兩種系統，擔負空中加油任務，機內則會配有醫療後撤（MEDEVAC）套件，能兼顧人道救援（HADR）任務，並加裝VVIP座艙配置，使該機的未來運用更加多元。根據規劃，該機明年將赴西班牙廠區接受軍規改裝，預計2029年交付泰國皇家空軍（RTAF），加入該機隊的使用行列。

泰國政府8月25日宣布向瑞典採購首批4架JAS 39E/F戰機，預計2030年前交機，未來可望與A330 MRTT+型機搭配，提升空中兵力作戰範圍。（泰國皇家空軍官方Facebook）

而在上月，泰國皇家空軍才宣布「和平東方」（Peace Burapha）計畫，未來五年將陸續籌獲12架JAS 39E/F戰機的其中4架、預計2030年前交付，用以汰換現有的美系F-16A/B型機，簡化後勤並加速戰力現代化。

此外，為滿足「泰國製造」政策，空中巴士也確認未來將與泰國航太工業（TAI）合作，透過技術轉移，協助該國建立在地後勤維保能量，提升泰國的國防自主能力及航太產業能量。

