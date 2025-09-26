畫面太震撼 污泥灌滿民宅 20餘位軍方人員從屋頂進入搜尋失聯者

這處民宅遭到洪流及污泥灌入屋內，僅剩屋頂露出地面，樹枝雜草垃圾也卡在屋頂的高度，官兵冒險進入屋內搜尋，空拍畫面曝光，難以想像災害發生時的景象是多麼恐怖。（圖：國防部發言人臉書專頁丶軍聞社）

〔記者羅添斌／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，下游光復鄉災情慘重，中央災害應變中心上午統計，馬太鞍溪堰塞湖地區14死、11失聯、68人受傷。軍方增派官兵進行救援與搜救任務，在一處被污泥灌滿丶樹枝雜草已卡在屋頂高度，僅剩屋頂露出地面的民宅，有20餘位滿身泥濘的官兵從屋頂破頂，冒險進入屋內搜尋失聯者，畫面曝光，場面極為震撼。

國防部依賴總統救災工作「分秒必爭」政策指導，今天由第二及第四作戰區增派兵力，可投入約2000人，運用相關機具，配合地方政府需求，針對物資運送、道路清淤及市容整理等項目，日夜分班、持續不間斷投入救災工作。

請繼續往下閱讀...

軍方派出20餘位官兵在這處民宅進行搜尋，污泥堆積深度之高，官兵是直接步行接著就跨上屋頂，從汅泥地面上滿佈官兵的足印，就知道污泥的高度了。（圖：國防部發言人臉書專頁丶軍聞社）

為持續搜尋失聯者，軍方在各個可能的地點進行搜尋，搜救人員發現一處遭到洪流丶污泥灌滿房子的民宅，僅剩下屋頂還露出地面，連漂過來的樹枝丶雜草及垃圾，都已經是卡在屋頂的高度，難以想像災害發生時，是什麼樣的景象。

軍方決定派出20餘位官兵，直接從屋頂破頂，從屋頂的多個角落冒險進入屋內搜尋，但屋內的污泥深度估計超過二公尺高，官兵輪班進入屋內，在燈光的照射下一處處的尋找是否有失聯者的跡象，相關畫面都經由軍聞社的空拍畫面紀錄下來。

國防部發言人臉書專頁今天上午發佈了這一系列搜尋的空拍畫面，場面極其震撼。國防部還在臉書專頁寫下：早晨，川流的車潮縱橫穿梭，開始一天的忙碌。有群人，剛將反光背心交接給下一棒。現在，他們必須抓緊時間休息，以便再度全身心投入。快板的節奏沒停過。「是，很累，但是我們不能、也不願意放慢腳步。」希望和煦的日常，能再度穿過重重烏雲，照耀這片土地。除了曙光，還有溫暖的下一刻。

官兵冒險從屋頂破頂進入屋內，並用微弱的燈光搜尋有無失聯者的跡象。（圖：國防部發言人臉書專頁丶軍聞社）

這是軍聞社空拍畫面的另一個角度，可以發現軍方搜救人員在頂上開了大大小小約十個洞口，官兵冒險輪班進入屋內。（圖：國防部發言人臉書專頁丶軍聞社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法