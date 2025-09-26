銳鳶二型無人機驗證「即偵即打」戰術 近期掛載發射勁蜂一型無人機

從銳鳶二型無人機正面觀察，該機機首裝有光電偵蒐儀，左翼掛有4聯裝的勁蜂一型無人機發射架，右翼則是反潛莢艙，最大化展現多功構型能力。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院日前以「快奇」攻擊型無人艇搭配「勁蜂」攻擊型無人機，以「無人艇發射無人機」的創新戰術模式，對模擬共艦的海上靶艦進行攻擊，作戰測評的結果相當令人滿意，軍方人士今天指出，中科院近期將以「銳鳶二型」無人機發射「勁蜂」攻擊型無人機的戰術模式，以實機實彈來驗證「銳鳶二型」無人機的「偵打一體丶即偵即打」戰力。

「銳鳶二型」無人機滯空時間可達16小時， 導控距離為300公里，最大航程為2000公里，偵蒐範圍已可完全涵蓋台灣週邊海空域，中科院為使「銳鳶二型」無人機發揮「偵打一體」戰力，已衍生出反潛、偵打型兩種版本，有效提升作戰效益，若從空中直接發射勁蜂型攻擊無人機，可大幅延長「銳鳶二型」無人機的偵打距離。

銳鳶二型無人機左右翼下可各掛一具四聯裝的勁鋒一型攻擊型無人機，合計一次任務的攜行量為八枚。（圖：取自中科院影片）

中科院在日前舉行的航太及國防展中，就展出「銳鳶二型」多功能構型無人機，擺出右翼掛載反潛莢艙、左翼安裝四聯裝「勁蜂」攻擊無人機的酬載；前者可投放聲納浮標，支援偵測水下潛艦，後者則可在鎖定目標後接戰，實現「偵、打一體」目標。

軍方人士今天指出，「銳鳶二型」無人機的定位為「偵打一體」，集偵察與攻擊能力於一身，當發現並確認威脅目標時，即可立即發射多枚攻擊型無人機來阻擋敵艦的攻勢，這也就是「即偵即打」戰術的運用，也因此必須以實戰方式來驗證國造無人機的偵打性能。

他表示，科院近期將以「銳鳶二型」無人機發射「勁蜂」攻擊型無人機的戰術模式，以實機實彈來驗證「銳鳶二型」無人機的「偵打一體丶即偵即打」戰力。

中科院在今年八月出動「快奇」無人艇先是搭配勁蜂攻擊型無人機，進行海空聯合攻擊戰術，接著以快奇進行高速追擊，直接撞擊爆破靶船，完成「擊殺」任務。（資料照，記者蔡宗憲攝）

