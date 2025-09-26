射程突破買氣也多了 德國為F-35戰機計畫先買400枚AIM-120D-3飛彈

美國RTX（原雷神）公司的AIM-120「先進中程空對空飛彈」，目前最新型號為AIM-120D-3型，而美國國務院在最新軍售公告中同意賣給德國400枚，作為其F-35戰機的空對空武器。（美國RTX公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）今日宣布，美國國務院現已同意出售德國400枚最新款的AIM-120先進中程空對空飛彈，全案粗估金額達12.3億美元（約新台幣370.78億元）；恰逢該飛彈實射射程再創新猷之際，德國為後續採購F-35戰機先行採購彈藥，以利現役的「龍捲風」戰機逐步退場，完成空中兵力的更新換代。

國防安全合作局公告指出，德國此次向美國採購400枚最新型的AIM-120D-3「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM），搭配12組飛彈導引段等附加套件，以及人員訓練、後勤支援等原廠服務，全案粗估金額達12.3億美元，並已進入「知會國會」程序（notifying Congress）。

圖為荷蘭皇家空軍的F-35A戰機。為汰換「龍捲風」戰機並提升與北約盟邦的作業互通性，德國規劃採購35架F-35A戰機，預計2027年起開始接收。（洛克希德．馬丁官網）

公告強調，此次軍售旨在滿足德國聯邦國防軍空軍未來採購F-35A戰機後的制空戰力，進一步提升該國與北大西洋公約組織（NATO）成員國間的作業互通性，同時滿足美國對盟國外交、國安政策的承諾。

AIM-120D-3為美國RTX公司（原雷神）推出的「先進中程空對空飛彈」最新型號，過去一年間，丹麥、日本、澳洲、波蘭以及芬蘭等國都曾獲華府同意出售。該型彈在更新尋標器電路卡、處理器等硬體組件，並改良發動機、電池並升級數位化軟體後，其最大射程上看160公里；原廠日前更宣布在美空軍F-22戰機上測得該彈最大射程新紀錄，進而反應至買氣上。

德國聯邦國防軍空軍的「龍捲風」戰機，現役85架同型機未來將由35架F-35A戰機所取代，提升整體制空戰力。（美軍DVIDS網站）

根據《路透》（Reuters）7月報導，德國國防部目前規劃向美採購35架F-35A戰機，用以規劃不久將退役85架PA-200「龍捲風」戰機；不過，有媒體傳出該國計畫增購15架同型機，後遭德國國防部發言人闢謠，強調全案維持原規劃，預計2027年開始交付。

