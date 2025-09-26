民間層級最高「台海防衛兵推」報告出爐 列六大發現建議補破網

台北政經學院基金會和平與安全中心舉行《台海防衛兵推總結報告》新書發表會（記者田裕華攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕民間首場層級最高的「2025台海防衛兵推」今年6月落幕，主辦單位今（26）日出版總結報告，提出兵推6大關鍵發現，針對灰色地帶衝突的交戰規則（ROE）、由演轉戰、外離島遭封鎖或隔離、司法隔離、兵力東遷及東部防衛等面向提出建議。

台海防衛兵推由台北政經學院基金會和平與安全中心及中華戰略暨兵棋研究協會共同主辦，以2030年中國對台動武為想定，針對共軍可能對台的威懾、脅迫、懲罰、進犯等分四階段行動進程，檢視國軍建軍備戰任務與台海防衛戰略是否須精進調整。參演者包括台、美、日共9位退役上將、8位退役中將參演，層級創歷年之最。

台北政經學院基金會董事長黃煌雄今天指出，這次兵推歷經近1年籌備、6月推演後又用不到4個月完成總結報告，「我們覺得有責任，以公開方式向社會說明」。他強調，兵推是32位專業參與者的集體智慧，「從某種意義來說是一種公共財」，因此完整按時序編印出版，作為對社會的責任交代。

台北政經學院基金會和平與安全中心舉行《台海防衛兵推總結報告》新書發表會，並由台北政經學院基金會董事長黃煌雄（中）主持說明。左為前參謀總長李喜明，右是中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正。（記者田裕華攝）

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正表示，這次兵推是台灣首次公開層級最高的推演，媒體報導就超過130則，具里程碑意義。推演分為4個階段，第一階段約30天、第二階段25天，第三階段起發生實際動武，第三與第四階段間不到72小時，節奏與真實情況高度相似。

他指出，總結報告挑出6項值得持續檢討的重點：第一，交戰規則（ROE）問題嚴重，台灣自2022年裴洛西訪台後，已歷經多年灰色地帶威懾，若無明確授權，第一線部隊會面臨巨大壓力與判斷迷霧；第二，「由演轉戰」雖然爭議大，但不能排除可能性，若共軍在宣布「收操」時突襲，將迅速削弱台灣海空戰力；第三，外離島一旦遭封鎖或圍困，軍事、政治與民心層面如何應對，是跨領域重大課題；第四，中國可能透過「司法隔離」（quarantine），以海警或執法名義阻斷台灣對外運輸，若無友盟協助，糧食、藥品與彈藥補給恐受重創；第五，兵力東遷脆弱性高，缺乏盟軍介入時更形嚴峻；第六，紅方從台灣東部發難的想定，凸顯我方東部防衛結構性不足，傳統防衛慣性必須挑戰。

黃介正強調，兵推重點不在輸贏，而是讓社會與決策者更清楚未來可能的情境與風險，「這些討論本身就是國家安全最重要的投資」。

前參謀總長李喜明則強調，兵推價值在於「探討那些看似不可能，但若發生是否有應對之道」。以「由演轉戰」為例，他認為機率不低，若解放軍藉演習一舉轉入全面作戰，我方傳統一對一船艦監控方式將導致主戰艦隊瞬間暴露，「這也是為什麼要推動不對稱思維，以無人化與創新戰法降低風險並保存戰力」。

