劍指中俄！美軍「福特號」航艦闖北極圈破紀錄 北約秀肌肉

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群近日完成數十年來最深入北極圈的部署行動，擴大在北極高北區的作戰。根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，此部署旨在回應俄羅斯與中國日益升高的北極區域緊張，並向兩國發出明確戰略訊號，維護爭議水域的航行自由與安全。

此次任務為8月23日至9月8日，地點靠近挪威斯瓦巴（Svalbard）群島。它標誌著美國航艦數十年來最北的作戰範圍，強化北約（NATO）因應俄羅斯軍事活動與中國北極野心的能力。部署重點是控制被稱為「熊之隙」（Bear Gap）的關鍵海域，俄羅斯北方艦隊潛艦常經此進入大西洋。

福特號航艦在酷寒下，首次全面整合於北約盟軍指揮部（MARCOM）之下，與挪威、法國及德國的盟國艦艇進行聯合演訓，驗證其在極端環境中起降飛機能力，展示北約聯合作戰實力。

北極冰層融化開啟新航道，使其從偏遠邊境轉變為經濟與軍事競爭之地。俄羅斯已在柯拉半島（Kola Peninsula）建立空軍基地與長程飛彈系統，中國則自稱「近北極國家」，擴大商業與海軍利益。美國國防部2024年北極戰略呼籲持續存在。此次部署航艦正是宣示維護航行自由與嚇阻單一強權主導該區域的決心，並驗證電磁彈射系統（EMALS）等先進系統在嚴苛環境下的可靠性。

挪威皇家海軍指揮官霍克內斯（Cmdr. Lars Ole Hoknes）強調：「挪威海及其周邊地區必須保持自由，無論付出任何代價。」此次福特號航艦打擊群的北極部署，不僅是展現存在感，更是能力的宣告。

報導指出，此舉填補了北約長期以來在極地作戰的脆弱性，並為未來的航艦打擊群行動樹立了先例，表明北約已準備好在北極地區作戰。

