AIM-120C/D空對空飛彈有多夯？ 美今年前三季就同意出口逾4千枚

圖為美國空軍的F-35戰機，2018年於佛州墨西哥灣上空試射一枚AIM-120空對空飛彈的瞬間。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國務院今日宣布同意出售400最新型的AIM-120D-3中程空對空飛彈，為德國後續採購35架F-35A戰機鋪路；這款現今相當泛用的空射武器，不只北約、國際盟邦採購，我國在前（2023）年也跟進採購了200枚，強化F-16V戰機打擊性能。有外媒統計，光是今年前三季，華府就已出口超過4千枚同型彈藥，凸顯其射程及火力廣受認可。



航空媒體《Aviation Week》昨（25）日報導指出，美國國務院此次公告售予德國400枚AIM-120D-3先進中程空對空飛彈（AMRAAM），已是今（2025）年以來第10度對外軍售；值得一提的是，截至本（9）月止，華府今年所「同意」出口的AMRAAM總數量超過4千枚，來到可觀的4360枚之譜。

美國華府今年前三季已累積「同意」出口達4260枚AMRAAM彈藥，而有意採購這些彈藥的國家分別為日本、澳洲、波蘭、沙烏地阿拉伯、埃及、土耳其、義大利、荷蘭、芬蘭及德國。（美國RTX公司官網）

報導統整今年以來10筆AMRAAM相關軍售，包含AIM-120C-8型、AIM-120D、AIM-120D-3，以及AMRAAM-ER四款飛彈，並依時間先後排序，分別為日本1200枚C-8/D-3型彈、澳洲C-8/D-3型彈400枚、波蘭D-3型彈400枚、沙烏地阿拉伯C-8型彈1千枚；另有土耳其C-8型彈53枚、義大利C-8/D-3型彈70枚、埃及C-8/-ER型彈200枚、芬蘭D-3型彈405枚、荷蘭232枚C-8型彈，以及德國的400枚D-3型彈。

而在2023年，我國也向美購得200枚AIM-120C-8空對空飛彈，附帶100枚AGM-88B反輻射飛彈（HARM），如今美方不到一年時間就同意出口超過4千枚同型彈，除是順應歐陸情勢，也凸顯該彈打擊性能受到北約、國際盟邦的廣泛認可。

圖為我國空軍五聯隊的F-16戰機，掛載AIM-120、響尾蛇、魚叉飛彈，2020年8月執行戰鬥巡航任務後安全返航。（本報資料照，記者游太郎攝）

由美國RTX公司（原雷神）推出的AIM-120D-3「先進中程空對空飛彈」，相較舊型號更新了尋標器電路卡、處理器等硬體組件，並改良發動機、電池及軟體數位化升級，其最大射程上看160公里；原廠日前更宣布美空軍F-22戰機，在最新試射中創下該彈最大射程的新紀錄。

