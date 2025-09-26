中國新型無人戰機「利劍」具摺疊翼 傳將登航艦恐成南海、台海新威脅

圖為中國攻擊-11「利劍」無人機，在9月3日閱兵中亮相。（圖翻攝CCTV）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國攻擊-11「利劍」（GJ-11 Sharp Sword）匿蹤無人戰機近日展現全新樣貌，其可摺疊機翼鉸鏈格外引人注目。根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，這項發展意味著GJ-11無人機可能將部署於076型兩棲攻擊艦或「福建號」航空母艦上，預期將成為全球首款具備作戰能力的艦載匿蹤無人機，恐將大幅擴展中國海軍的遠洋作戰與偵察範圍，改變未來海戰模式。

攻擊-11「利劍」無人機2024年9月初亮相新疆基地。（取自Planet Labs專頁）

GJ-11無人機的機翼上，清晰可見為艦載操作而設計的摺疊鉸鏈。這項改進使其能在空間有限的艦艇甲板和機庫中進行部署。GJ-11項目始於2009年，由瀋陽飛機工業集團啟動，設計基於無尾飛翼佈局，並具備降低雷達訊號的匿蹤特性，例如隱藏引擎葉片和屏蔽排氣口。

據報導，GJ-11無人機飛行速度可達亞音速，作戰半徑超過1500公里，可涵蓋大部分東海與南海。它擁有兩個內部彈艙，可攜帶高達2000公斤的精準導引炸彈、反輻射飛彈或巡弋飛彈。此外，GJ-11據稱具備高度自動化和人工智慧輔助能力，可在無人狀態下自主執行任務。2022年，GJ-11曾被拍到與殲-20匿蹤戰機一同飛行，暗示其可作為「忠誠僚機」，執行偵察、打擊或誘餌任務，增加潛在威脅。

中航工業集團（AVIC）曾展示摺疊式GJ-11從兩棲攻擊艦起飛的概念圖。衛星影像也揭示，武漢的全尺寸航艦測試設施和長興島的新基地，出現了GJ-11的實體模型。分析人士認為，這些地點正測試無人機在艦載甲板上的操作。隨著076型兩棲攻擊艦與福建號航母都計畫配備電磁彈射器，GJ-11在海上的固定翼無人機作戰條件正逐步到位。

《Army Recognition》分析指出，如果中國將GJ-11投入艦載服役，將對全球海戰開闢新局面。目前西方國家在艦載匿蹤戰鬥無人機領域尚無同級系統。美軍的X-47B項目已於2015年結束，MQ-25「黃貂魚」（MQ-25 Stingray）主要作為加油機，而俄羅斯的「獵人-B」（Okhotnik-B）是陸基型。這些發展，預示著GJ-11的艦載化將大幅擴展中國兩棲攻擊艦和航艦的作戰與偵察範圍，改變未來海戰模式。

