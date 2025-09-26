國防韌性特別預算連立院都難看懂 預算評估中心揭資電建設細節

立院評估中心近日報告，揭露更多軍民資通作業相關計畫資訊。圖為美軍「野戰資訊通信系統」（美國RAMIM工程公司官網）

〔記者吳哲宇／台北報導〕行政院院會本月通過強化國土安全韌性相關特別預算案，其中國防部主管預算為1132億，但在特別預算案說明書內，相關計畫卻僅有數頁說明，立法院預算評估中心對此表示，其中半數計畫於預算書內說明簡略，除不利立院審議，也不利後續執行進度控管。

預算中心近日也於評估報告中，揭露更多軍民資通作業相關計畫資訊。評估報告揭露，特別預算案中，「軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫」有5案，總經費703億2998萬元。

在軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫部分，因應中共網路與電子戰攻擊，隨時可癱瘓我作戰指管機制，資通電軍指揮部規劃辦理通信骨幹與傳輸設備、戰術行動通信裝備、雲端與虛擬作業環境及資通安全與管理支援等4項子計畫，將租賃新式衛星、採購具加密且大頻寬之戰術行動通信、建立雲端環境並導入資安事件管理及自動回應技術，預計籌獲衛星終端設備等13項設備，總經費563億元。

指管系統韌性及資安防護擴充計畫，則是海軍作戰中心戰時易遭摧毀，為強化備援及韌性，執行機動化及資安防護擴充，確保緊急狀況下仍可維持核心功能運作，規劃針對「聯成系統」執行軟、硬體研改、通信機執行升級，以擴大系統防護能力，總經費24億8,751萬元。

軍民共同圖像系統監偵能力計畫，是鑑於新式地面部隊指管系統-臺灣戰術網路（TTN）未介接國軍各式指管系統及雷達，僅由任務部隊以人工方式回傳資訊；為快速提升系統監偵能力，陸軍司令部將辦理既有雷達系統整合及建立共同圖像平台，包括研改機動雷達軟體、租賃介接網路及籌購資訊安全防護設備等，總經費5億元。

作戰區通資基礎設備（施）提升計畫，預算中心揭露，因現有商業偵照衛星及全球通訊、定位系統普及，且戰場透明度提高，部隊須更加重視隱蔽、掩蔽及訊跡管理，並建立更加靈活、快速的兵力分散與集中能力，陸軍司令部爰規劃辦理分散式指管備援通資設備籌建、烏坵地區長程微波系統建置及新增國軍分區網管中心等3項子計畫，規劃籌購機動伺服器等，總經費107億5,802萬元。

網傳作業設備補充計畫部分，為有效支援國軍骨幹站臺間光（電）纜管道佈放、維護及搶修作業，即時提供各級單位語音、資傳、視訊等服務，資通電軍指揮部規劃購置執行光纖（電纜）搶修及緊急光纖佈放業務相關設備，規劃採購光纖熔接設備31套及工程搶修設備21套，總經費2億8,445萬元。

