強弓AESA雷達功能強大 中科院研製艦載型搭配「下一代巡防艦」

搭配強弓飛彈使用的強弓射控雷達，功能相當強大，中科院進一步研製艦載版，做為搭配下一代巡防艦使用。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院在航太及國防展中，展示攔截高度可達79公里的強弓飛彈及射控雷達，受到國內外矚目。軍方人士今天指出，強弓射控雷達為我國自主研發的AESA主動相列雷達系統，功能相當強大，中科院並在強弓AESA的基礎上，進一步研製艦載版的AESA雷達系統，規劃可搭配海軍「下一代巡防艦」使用。

軍方人士並且表示，強弓射控雷達也有再精進的空間，因為系統內有些項目使用的是類比式系統，今年明年就會全部改為數化式系統，使系統處理功能更加快速與強大。

請繼續往下閱讀...

在海軍「下一代巡防艦」部分，海軍過去是以新一代飛彈巡防艦為稱，並以「震海計畫」為計畫代號，為我國國艦國造政策中重要的一環，新型飛彈巡防艦規劃搭載有如神盾系統的主動電子掃描陣列雷達（AESA），以及採用新一代艦用戰鬥系統、搭載「華陽」垂直發射系統的各式防空及反艦火力、雷達聲納事態感知系統等次系統。

不過，在中科院執行科研的陣列雷達部分，因海軍先行要求是研發PESA型被動陣列雷達，後又要求改為AESA主動陣列雷達，中科院研製的PESA被動陣列雷達雖然符合海軍最初的要求，但因體積噸位過大，海軍末予採用而擱置。

根據115年度國防部預算書顯示，海軍編列單年度1億4203萬元預算，開啟下一代6000噸級作戰艦合約設計。在艦載AESA主動相列雷達部分，軍方人士指出，中科院已在強弓AESA的基礎上，進一步研製艦載版的AESA雷達系統，規劃可搭配海軍「下一代巡防艦」使用。

他說，中科院最初研製的PESA被動式相列雷達系統，當時已經能克服軍艦在海上執行任務必定面臨的艦體波動問題，射控性能在海上相當穩定，艦載版AESA雷達系統也會承繼這項優點繼續研製。

根據115年度國防部預算書顯示，海軍編列單年度1億4203萬元預算，開啟下一代6000噸級作戰艦合約設計。在艦載AESA主動相列雷達部分，軍方人士指出，中科院已在強弓AESA的基礎上，進一步研製艦載版的AESA雷達系統，規劃可搭配海軍「下一代巡防艦」使用。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法