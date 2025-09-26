賴總統視導嘉義部隊 國軍操演紅隼火箭彈及無人機

國軍役男進行紅隼火箭彈模擬射擊。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕總統賴清德今天下午到國防部嘉義中坑營區「勗勉陸軍步兵257旅」行程，視導役男訓練實況及頒發加菜金，國軍役男操演國造的無人機及紅隼火箭彈雷射指標發射器，展現戰力，總統與官兵一同合照，高喊「戰力強！」

賴清德今天在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、陸軍副司令李天龍、陸軍第10軍團指揮官李榮華及257旅旅長黃寶家等人陪同下，視導役男訓練情形，官士兵合計280人進行新式武器課程基礎操作。

總統賴清德觀看無人機訓練。（記者林宜樟攝）

新訓部隊今年已納入無人機飛行訓練、紅隼火箭彈模擬射擊等。總統先觀看單人操作訓練用四軸旋翼無人機，再觀看役男操作國家中山科學研究院研發的紅隼火箭彈雷射指標發射器，官兵精神抖擻，展現國軍戰力。

國軍無人機訓練。（記者林宜樟攝）

總統賴清德等到嘉義中坑營區視導。（記者林宜樟攝）

總統賴清德頒發加菜金。（記者林宜樟攝）

總統賴清德與國軍官兵高喊「戰力強」。（記者林宜樟攝）

