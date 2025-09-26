台海兵推中國組數百艘船灰帶戰略緩進台海 我方無ROE僅能監控

「2025台海防衛兵推」期間發現針對中共解放軍、海警、海上民兵漁船，聯合對台澎及外離島海空域組織實施的「灰色地帶」襲擾，政府欠缺相關行動處置的指導原則，以至於只能消極應對監控。（記者田裕華攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕民間首場層級最高的「2025台海防衛兵推」今年6月落幕，主辦單位今（25）日出版總結報告，提出兵推6大關鍵發現，針對灰色地帶衝突的交戰規則（ROE）、由演轉戰、外離島遭封鎖或隔離、司法隔離、兵力東遷及東部防衛等面向提出建議。期間發現針對中共解放軍、海警、海上民兵漁船，聯合對台澎及外離島海空域組織實施的「灰色地帶」襲擾，政府欠缺相關行動處置的指導原則，以至於只能消極應對監控。

台海防衛兵推由台北政經學院基金會和平與安全中心及中華戰略暨兵棋研究協會共同主辦，今日並發布文字報告書，列載兵推內各組決策過程，以及兵推發現和建議。

請繼續往下閱讀...

本次報告提出6項發現與建議，第一項為面對中共灰色地帶威脅，在第一「灰區壓迫，武力威懾」兵推階段中，中國組以大量武裝民兵漁船與海警艦船組成混合編隊、對我金馬、烏坵、東引，乃至澎湖各外離島周邊海域實施封鎖，形同阻斷海上交通；在既有政策指導與海巡艦隊規模限制下，台灣組僅能調派有限海巡兵力進行象徵性驅離，以及在防區內加強監控與警戒，缺乏強制反制封鎖行動的法規依據、政策與戰力支援。

本島部分，中國組繼續出動數百艘海上民兵漁船，分批由4至6艘海警艦編組護衛，自台灣海峽北、中、南三路推進，先後突破台灣西部24浬毗鄰區與12浬領海線，並由多支解放軍海軍艦隊同步推進至台灣本島周邊24浬內海域。然而在現今國家政策指導上，國防部受限於「避免升高衝突、不得輕啟戰端」的應對原則，對於侵入我國毗鄰區海域的中國海軍，也懂能採取併航監控較為消極的作法

報告指出，針對中共解放軍、海警、海上民兵漁船，聯合對台澎及外離島海空域組織實施的「灰色地帶」襲擾，政府欠缺相關行動處置的指導原則；國防部乃至國軍各級部隊，針對中共對台非戰時的 「灰色地帶」襲擾，亦缺乏明確的「接敵規定」或「交戰規則」。

對此報告建議，政府各層級宜儘早律定相關狀況應處指導方針，以及接敵與交戰規則，使前線海空單位及作戰部隊有所依循；將想定設計內容與特別狀況，納入政府各部門相關單位緊急狀況處置課程進行研討，並針對相關狀況想定研擬應處指導原則；將上述各想定及臨機狀況處置行動程序納入政府各部門相關單位各層級訓練項目，加強處置能力訓練。

