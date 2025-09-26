印度「飛行棺材」退場！墜機高達482起 米格-21戰機退役

印度為米格-21戰機舉辦退役儀式。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕印度今（26日）為該國的米格-21（MiG-21）戰機舉辦盛大的退役儀式，這批老舊的俄系戰機由於事故頻傳而獲得「飛行棺材」別名，不過印度前空軍元帥指出，米格-21是印度1971年打贏印巴戰爭的因素之一，孟加拉也得以脫離巴基斯坦獨立。

印度空軍今日在北部城市昌迪加爾（Chandigarh）為最後2支米格-21中隊舉辦退役儀式，前空軍元帥南比亞爾（Raghunath Nambiar）在活動中途向《法新社》指出，「米格-21的遺產是不容置疑的，它有缺陷但很好用，也是數十年來印度空軍的主力機種。」

請繼續往下閱讀...

他接著點出，MiG-21在1971年的印巴戰爭中，成功執行了一場關鍵的轟炸行動，最終印度獲得勝利，孟加拉也因此誕生。

米格-21於1960年代進入印度空軍服役，全盛時期的數量曾高達874架，但近年由於事故頻傳而被譏為「飛行棺材」；南比亞爾也說，米格-21的發動機熄火、液壓或電力系統故障等問題太過頻繁，再加上沒有備用系統，導致駕駛員常常需要緊急著陸或彈射。

根據印度國防部數據，截至2012年，印度共發生了482起米格戰機墜毀事件，171名飛行員因此喪生。

