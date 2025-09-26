自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

印度「飛行棺材」退場！墜機高達482起 米格-21戰機退役

2025/09/26 23:30

印度為米格-21戰機舉辦退役儀式。（法新社）印度為米格-21戰機舉辦退役儀式。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕印度今（26日）為該國的米格-21（MiG-21）戰機舉辦盛大的退役儀式，這批老舊的俄系戰機由於事故頻傳而獲得「飛行棺材」別名，不過印度前空軍元帥指出，米格-21是印度1971年打贏印巴戰爭的因素之一，孟加拉也得以脫離巴基斯坦獨立。

印度空軍今日在北部城市昌迪加爾（Chandigarh）為最後2支米格-21中隊舉辦退役儀式，前空軍元帥南比亞爾（Raghunath Nambiar）在活動中途向《法新社》指出，「米格-21的遺產是不容置疑的，它有缺陷但很好用，也是數十年來印度空軍的主力機種。」

他接著點出，MiG-21在1971年的印巴戰爭中，成功執行了一場關鍵的轟炸行動，最終印度獲得勝利，孟加拉也因此誕生。

米格-21於1960年代進入印度空軍服役，全盛時期的數量曾高達874架，但近年由於事故頻傳而被譏為「飛行棺材」；南比亞爾也說，米格-21的發動機熄火、液壓或電力系統故障等問題太過頻繁，再加上沒有備用系統，導致駕駛員常常需要緊急著陸或彈射。

根據印度國防部數據，截至2012年，印度共發生了482起米格戰機墜毀事件，171名飛行員因此喪生。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中