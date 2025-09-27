限制級
共軍出動26機艦擾台 國軍嚴密監控應處
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（27日）上午公布，自昨天清晨6時起至今天清晨6時止，國軍共偵獲中共軍機19架次、軍艦7艘及公務船2艘在台灣周邊活動，其中有15架次軍機逾越台海中線，侵擾台灣北部、中部及西南空域。國軍全程嚴密掌握，並運用任務機、艦及岸置飛彈系統妥適應處。
據國防部所公布圖資，昨天上午7時40分至晚間8時25分，中共出動10架次戰機，其中6架次跨越中線進入台灣北部及中部空域；中午11時45分至傍晚5時55分，又有8架次戰機出現在台灣西南空域；另在下午2時40分至4時，有1架共軍直升機在台灣東北外海活動。
此外，國防部預警，中共已公告將於9月29日週一自西昌衛星發射中心進行火箭發射，飛行方向朝西太平洋，過程將通過我防空識別區（ADIZ）。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
