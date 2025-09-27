自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

共軍出動26機艦擾台 國軍嚴密監控應處

2025/09/27 09:29

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（27日）上午公布，自昨天清晨6時起至今天清晨6時止，國軍共偵獲中共軍機19架次、軍艦7艘及公務船2艘在台灣周邊活動，其中有15架次軍機逾越台海中線，侵擾台灣北部、中部及西南空域。國軍全程嚴密掌握，並運用任務機、艦及岸置飛彈系統妥適應處。

據國防部所公布圖資，昨天上午7時40分至晚間8時25分，中共出動10架次戰機，其中6架次跨越中線進入台灣北部及中部空域；中午11時45分至傍晚5時55分，又有8架次戰機出現在台灣西南空域；另在下午2時40分至4時，有1架共軍直升機在台灣東北外海活動。

此外，國防部預警，中共已公告將於9月29日週一自西昌衛星發射中心進行火箭發射，飛行方向朝西太平洋，過程將通過我防空識別區（ADIZ）。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中