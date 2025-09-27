國軍救災與國慶任務併行 CH-47SD丶黑鷹直升機進駐松山機場

為配合10月2日進行國慶「半兵力」訓練，10月8日進行「全兵力」訓練，已有2架CH-47SD中型運輸直升機及多架黑鷹直升機，進駐到松山機場，為國慶任務暖身。圖為去年國慶前，陸軍CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗，由UH-60M黑鷹直升機伴飛，飛越總統府前廣場。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方出動2000餘位官兵投入花蓮救災任務，並以CH-47SD中型運輸直升機丶UH-60M黑鷹直升機載運特戰搜救人員及物資，進入災區偏遠地點救援，在此同時，為配合10月2日進行國慶「半兵力」訓練，10月8日進行「全兵力」訓練，已有2架CH-47SD中型運輸直升機及多架黑鷹直升機，進駐到松山機場，為國慶任務暖身。

為利國慶空中操演順利進行，軍方陸航直升機隊原訂在國慶前分三次進行空中操演的試航演練，但國慶籌委會在本月24日指出，原訂9月25日清晨將實施第一次航線空勘，但因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，國防部將編組兵力及運用相關機具設備，全力支援救災，因此取消第一次航線空勘作業，另預定於10月2日進行「半兵力」訓練，10月8日進行「全兵力」訓練，目前照既定期程進行。

軍方人士今天指出，救災任務與戰備任務併行，國軍各作戰區在派出官兵跨區增援花蓮災區的同時，作戰區內的戰備及訓練任務仍按計畫進行，執行國慶展演的任務也會按慶籌會指示辦理。

本報今天直擊，已有2架CH-47SD中型運輸直升機及多架黑鷹直升機，進駐到松山機場，為10月2日進行的「半兵力」訓練，以及10月8日進行「全兵力」訓練做好準備。

