「獵豹」105公厘輪型戰車射擊影片曝光 生產後優先汰換M41戰車

代號「獵豹」的105公厘輪型戰車，在生產後撥交部隊，規劃部署方案將是優先汰換金門的M41輕戰車。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕代號「獵豹」的105公厘輪型戰車，D3樣車已在台北國際航太國防展中公開亮相，D3樣車的射擊畫面也在今天曝光，無論是戰車砲射擊或是行進間的機槍射擊，都能精準命中目標，軍方人士今天並且透露，105公厘輪型戰車在生產後撥交部隊，規劃部署方案將是優先汰換金門的M41輕戰車。

105公厘輪型戰車D3樣車，相比去（2024）年6月公開的D2樣車，全車已有別於陸軍現役「雲豹」車系，採用全新的二代雲豹M2車體，符合先前在軍媒影片中曝光的樣貌；車高從3.3公尺降至2.9公尺級距後，設計、懸吊配重都更加平衡，車體防禦裝甲的稜角設計，也讓外型更顯洗鍊。車尾的進出艙門也從手動式改為油壓式，使儎台成為更純粹的輪型戰車。

105公厘輪型戰車D3樣車的射擊畫面曝光，無論是戰車砲射擊或是行進間的機槍射擊，都能精準命中目標，軍方人士今天並且透露，105公厘輪型戰車在生產後撥交部隊，規劃部署方案將是優先汰換金門的M41輕戰車。（圖：擷取自軍備局影片）

打擊性能上，「獵豹」輪型戰車D3樣車沿用105公厘低後座力砲、7.62公厘同軸機槍及12.7公厘遙控機槍塔的配置，並維持煙幕彈發射器12管設計；彈藥攜行量則從25發提升至33發，分別在車尾置有16發、砲塔內17發彈藥。軍備局人員補充說明，車組員接戰時，可在砲塔內先後取用8發、9發兩批彈藥，若要補充彈藥，則可開啟防爆艙門到車尾拿取，無須到車外暴露於敵火之下，提高人員生存性。

「105公厘輪型戰車」預計明（2026）年中完成研製、測評，輪型戰車及衍生裝甲車輛的需求量約達500輛，規劃可在2028年開始量產，軍方人士說，量產之後的首批「105公厘輪型戰車」，規劃將會優先部署在外島防衛指揮部，並將老舊的M41輕戰車了以汰除。

「獵豹」輪型戰車採用的TC113系列彈藥。其中，右方的人員殺傷彈搭載了2100枚鎢珠，有效距離350公尺，正面散布寬度達126公尺。（資料照，記者陳治程攝）

