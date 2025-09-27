英智庫揭密：俄羅斯出售軍備助中國備戰犯台

圖為2025年9月3日，中國在紀念日本二戰投降80週年的北京閱兵中展示的裝甲車輛。英國智庫報告指出，俄羅斯正協助中國訓練空降裝甲兵，以備戰潛在的對台入侵行動。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）揭露一份據稱由「黑月駭客組織」（Black Moon hacktivist group）取得的俄中軍事合作文件，內容顯示俄羅斯已同意協助中國人民解放軍，訓練空降裝甲部隊，並提供相關武器裝備。

根據《美聯社》報導，此舉旨在強化中國多樣化對台登陸作戰的選項。報告分析，俄羅斯援助恐使中國對台空降入侵時間表提前10至15年，為習近平2027年對台動武的指令增添變數。

這份約800頁的文件，包括合約與設備清單，詳細記載俄方將向中國出售：37輛BMD-4M輕型兩棲突擊車、11門「章魚-SDM1」輕型兩棲反戰車自走砲、11輛BTR-MDM「拉庫什卡」空降裝甲運兵車，以及指揮觀測車等。總價值逾2.1億美元。文件要求所有裝甲車輛必須配備中共通訊與指揮控制系統，並驗證電磁相容性。這些文件內容雖具體，但部分可能經修改或遺漏。

「高爾夫球場」恐成登陸點 俄方訓練特種部隊

RUSI分析指出，此批裝備可讓中國空降部隊在台灣港口、機場附近的高爾夫球場等開闊地空投裝甲車，顯著提升戰鬥力，威脅奪取這些設施，為後續部隊登陸開闢道路。俄羅斯並同意向中國提供「全套空降營」的訓練，包括傘兵駕駛、車組人員培訓。此外，俄方將出售特種高空跳傘系統「達爾諾利約特」（Dalnolyot），該系統可從高達9753公尺的高空空投高達190公斤的物資，滑翔距離可達30至80公里，助中國特種部隊在不被察覺下滲透他國領土。

俄助攻動機：資助烏克蘭戰事 牽制美方

分析認為，俄羅斯此舉的動機複雜。它不僅能作為軍事供應商資助其在烏克蘭的戰事，也可能意圖將北京捲入與華府的台海衝突，藉此分散美國對俄烏戰爭的注意力。雖然俄羅斯空降兵在烏克蘭戰事初期曾遭遇挫敗，但RUSI分析師丹尼盧克（Oleksandr Danylyuk）指出，俄羅斯在空降部隊的「作戰經驗」和「指揮控制程序」方面仍具優勢，這些正是中國所缺乏的。

此次合作反映出中俄之間日益深化的軍事工業合作。雖然俄羅斯過去對向中國輸出尖端軍事技術有所顧慮，但分析認為，莫斯科現在將「入侵台灣」視為一種籌碼，藉由成為中國關鍵原材料和軍事工業能力的供應商，以在未來對北京施加影響。

