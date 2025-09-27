華爾街日報：五角大廈力拚「複製者」無人機計畫 應對台海潛在衝突

華爾街日報指出，五角大廈在推動「複製者」無人機計畫上舉步維艱，已新設專門單位負責相關作業。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》26日獨家引述知情人士披露，美國國防（戰爭）部2年前啟動名為「複製者」（Replicator）的計畫，準備部署數千架尖端無人機，為可能與中國爆發衝突做準備，但該計畫未能實現，且美軍也一直苦思如何在戰場上使用這些自主武器系統，目前相關工作已交由一個名為「國防自主作戰小組」（DAWG）的新組織負責。

據報導，「複製者」是前總統拜登時期國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）提出的標誌性計畫，旨在到2025年8月交付數千套空基、陸基和海基人工智慧（AI）武器，具備「小型、智慧、廉價」技術等特質。

然而，有些「複製者」計畫下的武器不可靠、成本過高或生產速度過慢，導致無法依需求大批採購。五角大廈也一直在努力尋找能夠成功控制大量無人機的軟體，因為這些無人機由不同公司製造，五角大廈希望能讓它們協同工作，以尋找並可能擊中目標，而這是實現「複製者」願景的關鍵。

五角大廈高層已將「複製者」計畫轉移到特種作戰司令部下屬新部門，即國防自主作戰小組（Defense Autonomous Warfare Group，DAWG），希望加快該計畫的進度，並專注於最合適的武器。

參與「複製者」計畫的人員對專案的延遲給出不同的解釋，但他們表示，這項工作總體上取得成功。有些人將矛頭指向軍方，他們強行購買尚未準備好投入使用的系統；有些人則表示，這些挫折只是任何雄心勃勃的快速技術推進計畫的正常環節。

希克斯則透過電子郵件表示，當她在1月底離開五角大廈時，「複製者」計畫已步入成功軌道，並已啟動為軍方購買自主系統的流程。

「複製者」計畫旨在為與中國在太平洋地區可能發生的衝突做準備。近年來，北京迅速擴充其船艦、飛機和高科技武器庫，美國官員認為，北京可能最快在2027年就準備好奪取美國重要的貿易夥伴台灣。

圍繞台灣的衝突將帶來技術和後勤挑戰，包括遠洋船和無人機必須跨越長距離航道並自主作業，即使在無線電和GPS通訊受到干擾的情況下也是如此。國防官員表示，這些無人機將使美國能夠分散戰場、迷惑敵人、壓倒性地摧毀防禦系統並攻擊目標，而無需造成重大傷亡或昂貴的裝備損失。

知情人士透露，DAWG目前只有不到2年的時間來交付五角大廈所需的無人機。如此緊迫的時間安排反映出官員認為美國必須做好在太平洋地區作戰準備的緊迫性。

一位國防官員表示，「複製者」計畫目前由特種作戰司令部副司令多諾萬（Frank Donovan）中將負責監督。今年8月，在接管該計畫期間，多諾萬參加在加州舉行的一場活動，該活動旨在展示「複製者」計畫獲得的一些尖端技術，但他也強調這些系統尚未準備好投入使用。

